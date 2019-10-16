Что носить этой осенью женщинам? Показываем три стильных образа

Валерия Борисевич, корреспондент:

С важной миссией мы бороздим столичные торговые центры в поисках самого классного осеннего лука по выгодной цене.

Чтобы подобрать в магазине именно то, что нужно, при этом не потратив на обновки последние сбережения, популярный стилист Анна раздаёт ценные советы. И эти советы точно должны быть в арсенале у каждой модницы! Анна Пронько, стилист:

В тренде у нас все оттенки песочного, коричного и цвет кэмел. Вот такая базовая модель для девушек, которые ходят в офис, ее можно рассмотреть.

Что касается клетки, гусиная лапка, либо ее еще называют собачий клык, все-таки, в этом сезоне я бы не рассматривала.

Вы можете в этом сезоне рассматривать кожаные брюки, но запомните правило, что должен быть свободный крой. Что касается кожаных леггинсов, которые идут по фигуре, в этом сезоне они уже не актуальны.

Такой базовый лук обойдётся в 270 рублей. Специалисты считают, что именно пастельные тона способны выгодно подчеркнуть черты лица, а также удлинить силуэт и сделать образ более мягким. Главный тренд этого сезона – теплая и комфортная одежда, так что излишне оголяться точно не стоит. Анна Пронько:

Мы выбрали в тон такой укороченный пуховичок – худи. Сочетание вот таких стилей: спорт и кэжуал, сейчас также наиболее популярно. Джинсы на высокой талии.

В этом сезоне все еще популярны объемные большие кроссовки в тон нашего образа.

Кинозвезда и знаменитая модница Мэрилин Монро говорила: «Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить мир». И это как раз про наши дни! Образ роковой красотки в ультрамодных ботильонах и в луке тотал-блэк сможет примерить далеко не каждая, однако стилисты уверяют: самое время раздвигать границы собственных представлений о моде! А удобный каблук и острый носик только добавят образу элегантности и шарма. Такой стильный осенний лук обойдётся модницам в 400 рублей.

Анна Пронько:

В тренде обувь именно с таким вырезом. Здесь есть шпилька, обувь в черном базовом цвете.

Плиссированная юбка, которая включает в себя два тренда. Данная модель юбки может немного полнить. Наверх мы надели базовую водолазку белого цвета и завершили образ утепленной дубленкой.

Для тех, кто умело совмещает работу в офисе и насыщенную жизнь вне трудовых будней, стилисты тоже нашли выход: базовый гардероб можно без стеснений разбавить модной шляпкой или картузом, который сделает образ завершенным. Такой лук станет незаменимым в бешеном темпе жизни, ведь стоит сменить гольф на блузку – и новый образ готов! Этот стильный набор обойдется в 600 рублей.

Анна Пронько:

Шляпа и панамка в тренде, поэтому кто любит это, пожалуйста, ваше время настало. Далее двубортное пальто, оно расширяет фигуру, под низ мы выбрали такой удлиненный базовый светлый джемпер и ботинки челси – это такая база-база, они легко сочетаются.

Вероника – частый гость на модных показах и встречах со стилистами, однако тоже не чурается лишний раз заглянуть в соцсети к популярным фэшн-блогерам за подсказками. Виктория Дубровская, модель:

Самый подходящий для меня – это третий образ. В повседневной жизни я ношу кэжуал, но с элементами классики.

Анна Пронько:

В одежде старайтесь оставаться в гармонии с собой. Обычному человеку, который никак не связан с индустрией моды, угнаться за трендами очень сложно.