Прямой эфир

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень

10 октября 2019 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мария Кронда, корреспондент:
В Беларусь нагрянули первые морозы. Но несмотря на приближающееся, по прогнозам синоптиков, бабье лето, сейчас – самое время, чтобы утеплиться.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-1

Кейпы, шинели, стеганые, кожаные и даже в вегетарианском стиле – такое модное меню пальто предлагают дизайнеры. Современная классика – оверсайз – в лидирующих позициях. В нем городские модницы летают, как осенние листья на ветру. Свободный крой щеголяет даже по подиумам.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-4

Жанна Уласевич, стилист:
Какой бы не был сейчас популярен оверсайз, девушкам с пышными формами я бы не рекомендовала, потому что он может еще больше усугубить ситуацию, поэтому в данном случае прямой силуэт – это то, что надо.

Еще одна ремарка от стилистов: яркое акцентное пальто в образе девушек «плюс сайз» «сыграет в минус». Но! Только в том случае, если у вас приглушенный тип внешности. Контрастным и уверенным в себе барышням можно позволить красок.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-7

Жанна Уласевич:
Единственное, что нам нужно – поддерживать вертикаль. Если на улице тепло, мы можем расстегнуть пальто, а если прохладно, закрутить какой-то объемный шарф, который будет визуально делать ее выше.

Для дюймовочек длина миди – табу. Зато обладательницы стройной фигуры смело могут наряжаться в удлиненное приталенное пальто «а-ля халат».

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-10

Жанна Уласевич:
Мы хотим показать, как такое замечательное пальто цвета желтка можно носить в любую погоду. В данном случае, если с утра пошел дождь, а вечером надо быть красивой, то можно надеть дождевичок.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-13

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-15

Тропические принты, горох и обилие декора оставляем в летнем гардеробе. Сдержанный монохром уступает разве что ультрамодной в этом сезоне клетке.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-18

Жанна Уласевич:
Мы использовали пальто в клетку под названием «лин чек» – это мелкая клетка. Ее легче всего вводить в ваш гардероб, потому что все цвета, которые использованы в этой клетке, вы можете повторять в основной одежде.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-21

Куртки и пальто-пуховики тоже в модной обойме. Сегодня они перекочевали и в деловые офисные луки.

Анна Васильева, стилист:
Мы можем взять вот такое пуховое пальто, оно будет закрывать или прикрывать юбку и это будет очень лаконично смотреться. Куртки, такие пуховики-бомберы. Длина миди актуальна с кроссовками и казаками.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-24

Куртки-бомберы в металлизированных и ягодных оттенках гармонично впишутся в образ жизни богемной молодежи, а стиль «бохо» и многослойность отразит современный городской ритм.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-27

Функцию «трансформера» в этом сезоне приобретают куртки-парки.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-30

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-32

Анна Васильева:
Разнообразие цветов в этом сезоне. Женщинам постарше это, все-таки, будут приглушенные: серые, бежевые и цвета хаки.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-35

Девушкам крупных форм не стоит надевать короткие, все-таки, длина должна быть до колена либо длина миди, но не в пол.

Стиль в образе диктует не только фасон, но и качество материала. Выбирайте верхнюю одежду со знанием дела.

Анна Васильева:
Главное, чтобы материал куртки был дышащим. Наполнение может быть как натуральный пух, так и синтетический. Главными такими синтетическими наполнителями являются холлофайбер – это сочетание искусственного пуха и синтепона, соотношение пуха должно быть 70 на 30, либо 80 на 20 с пером.

Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень-38

 

# Мода в Беларуси # Мода # Жанна Уласевич # Анна Васильева # Фотофакт # Стиль

Другие новости рубрики

Все новости
Что обуть этой осенью? Показываем новую коллекцию «Марко» для всей семьи
10 октября 2019 07:21

Что обуть этой осенью? Показываем новую коллекцию «Марко» для всей семьи

«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды
02 октября 2019 09:40

«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды

Бежевый тренч и ботфорты. Модники Минска рассказывают о трендах осени
01 октября 2019 06:33

Бежевый тренч и ботфорты. Модники Минска рассказывают о трендах осени