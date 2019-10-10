Оверсайз, «а-ля халат», пуховики-бомберы: какое пальто выбрать на эту осень

Мария Кронда, корреспондент:

В Беларусь нагрянули первые морозы. Но несмотря на приближающееся, по прогнозам синоптиков, бабье лето, сейчас – самое время, чтобы утеплиться.

Кейпы, шинели, стеганые, кожаные и даже в вегетарианском стиле – такое модное меню пальто предлагают дизайнеры. Современная классика – оверсайз – в лидирующих позициях. В нем городские модницы летают, как осенние листья на ветру. Свободный крой щеголяет даже по подиумам.

Жанна Уласевич, стилист:

Какой бы не был сейчас популярен оверсайз, девушкам с пышными формами я бы не рекомендовала, потому что он может еще больше усугубить ситуацию, поэтому в данном случае прямой силуэт – это то, что надо. Еще одна ремарка от стилистов: яркое акцентное пальто в образе девушек «плюс сайз» «сыграет в минус». Но! Только в том случае, если у вас приглушенный тип внешности. Контрастным и уверенным в себе барышням можно позволить красок.

Жанна Уласевич:

Единственное, что нам нужно – поддерживать вертикаль. Если на улице тепло, мы можем расстегнуть пальто, а если прохладно, закрутить какой-то объемный шарф, который будет визуально делать ее выше. Для дюймовочек длина миди – табу. Зато обладательницы стройной фигуры смело могут наряжаться в удлиненное приталенное пальто «а-ля халат».

Жанна Уласевич:

Мы хотим показать, как такое замечательное пальто цвета желтка можно носить в любую погоду. В данном случае, если с утра пошел дождь, а вечером надо быть красивой, то можно надеть дождевичок.

Тропические принты, горох и обилие декора оставляем в летнем гардеробе. Сдержанный монохром уступает разве что ультрамодной в этом сезоне клетке.

Жанна Уласевич:

Мы использовали пальто в клетку под названием «лин чек» – это мелкая клетка. Ее легче всего вводить в ваш гардероб, потому что все цвета, которые использованы в этой клетке, вы можете повторять в основной одежде.

Куртки и пальто-пуховики тоже в модной обойме. Сегодня они перекочевали и в деловые офисные луки. Анна Васильева, стилист:

Мы можем взять вот такое пуховое пальто, оно будет закрывать или прикрывать юбку и это будет очень лаконично смотреться. Куртки, такие пуховики-бомберы. Длина миди актуальна с кроссовками и казаками.

Куртки-бомберы в металлизированных и ягодных оттенках гармонично впишутся в образ жизни богемной молодежи, а стиль «бохо» и многослойность отразит современный городской ритм.

Функцию «трансформера» в этом сезоне приобретают куртки-парки.

Анна Васильева:

Разнообразие цветов в этом сезоне. Женщинам постарше это, все-таки, будут приглушенные: серые, бежевые и цвета хаки.