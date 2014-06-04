Рианна пришла на «Оскар» обнаженной и получила звание «фэшн-иконы»

Новости США. Вчера поздно вечером в Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Fashion Awards-2014. Мероприятие проводится с 1981 года и его называют «фэшн-Оскаром».

Победитель традиционно определяется путем голосования модельеров, стилистов и журналистов.

В этом году статуэтка и победа в номинации «Икона стиля» досталась эпатажной Рианне. Кстати, наряд, в котором певица появилась на церемонии, пожалуй, будут обсуждать еще долго.

Рианна была, скорее раздета, чем одета. Прозрачное платье из сетки, расшитое тысячами кристаллов Сваровски, головной убор из той же сетки, перчатки, палантин из розового меха и массивные серьги.

Мел Оттенберг, стилист Рианны:

Я выбрала такой образ, потому что хотела, чтобы Рианна весело провела время на этом прекрасном вечере, и чтобы у нее был уникальный наряд, единственный во всем мире.



Платье придумано и сшито для Рианны дизайнером Адамом Сельманом.

По его признанию, певица ненавидит оставаться незамеченной. Напомним, аккаунт поп-дивы в Instagram закрыт по причине того, что девушка слишком часто выкладывала свои ню-фото.

Адам Сельман, дизайнер:

Мы действительно хотели сделать наряд немного скандальным. Но при этом красивым.

Поклонники Рианны уже давно привыкли к выходкам своего кумира.

Напомним, осенью прошлого года гастроли Рианны в Объединенных Арабских Эмиратах закончились скандалом. Певица устроила в святыне Абу-Даби фотосессию, которую сочли неприличной. Для визита в мечеть поп-звезда выбрала облегающий чёрный комбинезон с капюшоном.

Представители молельного дома посчитали наряд Рианны слишком откровенным, а позы – неуместными. Кроме того, девушка не согласовала с представителями духовного объекта разрешение на фотосессию.

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