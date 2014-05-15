Мода на шляпки из 20-30-х годов возвращается!

Новости Беларуси. Как говорится, настоящая женщина должна уметь из ничего сделать три вещи: салат, скандал и шляпку!

Последнее у дизайнера аксессуаров Марины Духан получается на славу! Уже несколько лет она является организатором международной выставки декоративно-прикладного искусства «Фарбы душы». И, кстати, дресс – кодом данного мероприятия является именно шляпка!

Марина Духан, дизайнер аксессуаров:

Несколько лет назад на открытии выставки мы предложили такой дресс-код. Одна из тем, которую нужно было сделать мастерам – это шляпка! И мы решили, что мастера могут одеть ее на себя! И многие мастера и гости пришли в головных уборах. Эта было так красиво. Ощущение, что какой-то светский раут! И многим настолько понравилась эта тема, что предложили сделать это дресс-кодом выставки. Так оно и осталось!

Интересно, что первоначально шляпа появилась на свет с чисто практической целью: она спасала в жару и защищала в непогоду. Свое новое назначение – декоративное – шляпа получила в период Средневековья. В 18 веке место шляп с успехом заняли огромные напудренные парики. А в 19 веке в шляпном искусстве наступила настоящая эпоха Возрождения. Головной убор стал чуть ли не главным предметом женского гардероба…

Марина Духан, дизайнер аксессуаров:

Шляпка придаёт женщине, в первую очередь, женственность. Это символ красоты, женского начала, нежности. Понимаете, женщина в шляпке, она уже чем-то необыкновенна. Шляпка – тоже одно из украшений. Можно одеть украшение, а можно надеть шляпку. И она, конечно, сразу привлекает к себе внимание.

Дизайнер Марина Скрабовская пришла на выставку в шляпе, которую создала сама. Уникальность, неповторимость и смелость читаются в её произведениях шляпного искусства...

Марина Скрабовская, дизайнер головных уборов:

Меня очень вдохновляют дамы 20-30 годов. Их образы. Все женщины ходили в шляпках. Я очень хочу, чтобы у нас возрождалась эта тема. Поэтому я делаю головные уборы. В основном, я делаю кепки, но к выставке я сделала эту шляпку.

На протяжении многих эпох головной убор играл важную роль в определении статуса человека. Выбор шляпы, степень ее экстравагантности говорили об оригинальности вкуса, смелости и необычности человека. О принадлежности к светскому обществу или кругу художественной богемы.

Виктория Козырь, художник по войлоку (г.Москва):

Автор – я. Птица создана в технике сухого валяния. По моей технологии трафаретного валяния. Это шляпка – накладка. Очень пользуется популярностью у моих покупателей. Люблю их делать. Любят покупатели носить. Мне приятно.

В нашей стране мода на головные уборы на некоторое время была забыта. Но пришел 21 век, и интерес к шляпкам вернулся, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Марина Духан, дизайнер аксессуаров:

Я, например, честно говоря, с юности их ношу. Вначале это были те, которые я покупала. Теперь я их сама делаю. И мне кажется, у шляпки в ближайшее время как раз будет самый-самый расцвет.