Может ли детский гардероб быть модным? Kids fashion days в Минске

Новости Беларуси. Самое солнечное и долгожданное событие в рамках «Недели моды Беларуси» - Kids fashion days. Маленькие принцессы и джентльмены кружатся на подиуме в свете софитов и дарят зрителям волшебную сказку. Каждый выход трогательных моделей сопровождают аплодисменты, ведь многие из них делают свои первые шаги. Традиционные показы детской моды – это коллекции от ведущих компаний и дизайнеров страны. 8-й сезон подарил новую осенне-зимнюю версию.

Янина Гончарова, руководитель орг. комитета «Неделя моды в Беларуси»:

Проведение такого мероприятия – это была необходимость, потому что много подиум-школ, в которых обучаются красоте, стилю, эстетике. Этим наиболее талантливым детям мы даем выход на подиум , нужно показывать навыки, то, чему научились . Дети хотят быть такими же модными и стильными, как их родители.

Укутываемся стильно и составляем детский гардероб на холодный сезон! Практически все коллекции были разбиты на капсулы. За каждой – свой возраст и тема.

Хроники Нарнии! Самые маленькие модники могут смело отправляться в лесной мир и знакомиться со сказочными героями-животными. Невероятный принт с эффектом 3D создает впечатление живых оленят и зайчиков, который наверняка оценят капризные модники.

Уютные зимние истории немыслимы без теплого трикотажа с бубончиками и муфтачками. Искусственный мех, кружево, жемчуг элегантно украшают многие модели.

Классический для девочек розовый цвет в будущем сезоне дополнит бирюзовый, лимонный и молочный.

Стеганые куртки и пуховики также насыщенных цветов. Мальчикам дизайнеры рекомендуют перевоплотиться в настоящего Шерлока Холмса!

Анна Колот, креатив-менеджер:

Мальчик у нас получился такой джентльмен английский , использование английского стиля. Клетка в этом сезоне будет очень актуальна, причем разных рисунков и крупная и мелкая. Более спокойные цвета, присущ темно-синий , горчица. Девочка 10-14 лет – стиль гранж, мы вернулись назад в 80-е, клетчатые вещи черного цвета, красные.

Детская мода – копия взрослой. Французские мотивы и стиль деловой леди. Дизайнеры коллекции «Шарм» уверены, что чувство вкуса и меры необходимо прививать с малых лет. Базовая палитра – черный, белый, серый совсем не выглядит скучной, идеально подходит на каждый день, воспитывает и формирует стиль.

Нежно-розовый и фуксия отлично разбавили скромные цвета и привнесли праздничные нотки. Декоративные аксессуары в виде бантиков, ленточек, вышивка придали оригинальность всем нарядам. Невероятные головные уборы с вуалью и в виде больших клубков идеально завершили образ. Горошек и клетка – вечные жанры моды.

Ольга Чепелевич, дизайнер:

Есть изделия с вышивкой кожи, где идет имитация кружевного воротника.

Наталья Андреева, дизайнер:

Эта маленькая леди –продолжение мам . Черно-белая коллекция – гусиная лапка , Шанель все это очень любила. Это классика - всегда модно.

Маленькие невесты! Мечта каждой девочки – платье Золушки. Дизайнеры предлагают для торжеств как элегантные платья-карандаши с жакетами, так и пышные юбки Барби из шифона.

Пастельная гамма, кружево, цветочный декор, вышивка, словно морозные узоры, – фавориты детского гардероба «на выход».

Колоритный этно-стиль, чудесные головные уборы. Они словно сошли на подиум со страниц сказок! Кто-то вспомнит до боли знакомых персонажей, кто-то себя в детстве. Авторская коллекция «Путешественники» от дизайнера Натальи Косторомы-Андреюк с особым смыслом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Наталья Кострома-Андреюк, дизайнер:

Это дети, они начинают путешествие в жизнь. Поэтому и аксессуары соответственные – чемодан, связка книг, они входят во взрослую жизнь. Была использована ручная стежка.