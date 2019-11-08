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Парикмахеры из шести стран соревнуются в Минске: почему стоит сходить на фестиваль «Роза ветров»

08 ноября 2019 07:43
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Сейчас в Минске проходит Международный фестиваль красоты «Роза ветров» и чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов – Вероника Квятковская, директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов – Константин Войтеховский и участник международного фестиваля красоты «Роза ветров» – Артем Аврейцевич.

Парикмахеры из шести стран соревнуются в Минске: почему стоит сходить на фестиваль «Роза ветров»-1

Чем будете удивлять в этом году?

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:
Более 40 номинаций, поэтому будет интересно и зрителям, и самим участникам посмотреть такой формат мероприятия.

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Сколько участников и какие страны представлены?

Вероника Квятковская:
В этом году более 500, а из стран – это как всегда Россия, Украина, Польша, Болгария, Казахстан и Литва.

Парикмахеры из шести стран соревнуются в Минске: почему стоит сходить на фестиваль «Роза ветров»-4

Кто самый стильный?

Константин Войтеховский, директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:
Белорусы.

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Помимо парикмахеров еще соревнуются и мастера по ногтевого сервиса, визажисты?

Константин Войтеховский:
32 номинации по ногтевому сервису, 29 – по прическам, по визажу – 8 и по бровям – 8.

Парикмахеры из шести стран соревнуются в Минске: почему стоит сходить на фестиваль «Роза ветров»-7

# События в Минске # Мода # Вероника Квятковская # Константин Войтеховский # Артем Аврейцевич # Фотофакт

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