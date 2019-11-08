Парикмахеры из шести стран соревнуются в Минске: почему стоит сходить на фестиваль «Роза ветров»

Гости программы « Новое утро» на РТР-Беларусь – креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов – Вероника Квятковская , директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов – Константин Войтеховский и участник международного фестиваля красоты «Роза ветров» – Артем Аврейцевич .

Сейчас в Минске проходит Международный фестиваль красоты «Роза ветров» и чемпионат Беларуси по парикмахерскому искусству.

Чем будете удивлять в этом году?

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:

Более 40 номинаций, поэтому будет интересно и зрителям, и самим участникам посмотреть такой формат мероприятия.

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Сколько участников и какие страны представлены?

Вероника Квятковская:

В этом году более 500, а из стран – это как всегда Россия, Украина, Польша, Болгария, Казахстан и Литва.