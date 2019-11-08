«В первый раз приходят и боятся». 13-летний мальчик работает барбером

Артем Аврейцевич: Сначала нет, в первый раз приходят и боятся, а потом уже приходят и доверяют.

Как ты решил выбрать такую профессию?

Артем Аврейцевич:

Мне понравилось, как меня постригли и моя мама попросила, чтобы я посмотрел, как он работает. Мне понравилось еще сильнее, мне купили инструмент и потом я постриг младшего брата с мастером. Стояли и стригли.

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:

У него уже есть и скорость, и техника. Наши чемпионы помогают. Он ездит тренироваться к лучшим нашим специалистам, поэтому я думаю, он вырастет очень хорошим мастером.

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