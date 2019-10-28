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«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ

28 октября 2019 07:27
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Проведя очередную ревизию в собственном шкафу, можно найти массу интересных экспонатов, начиная от старого свитера и заканчивая винтажной юбкой молодости наших бабушек. Иногда от огромного скопления вещей сложно избавиться: выбросить жаль, надеть – уже не к месту. Этой проблемой была озадачена и Дарья. Девушка пришла к выводу: перед отправкой старой одежды в долгий ящик стоит взглянуть на вещь под другим углом, и оказалась права! В её умелых руках даже обычная мужская рубашка заиграла новыми красками.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -1

Валерия Борисевич, корреспондент:
Продлить жизнь любимым, но уже устаревшим вещам можно без особого труда! Пришло время вооружиться ножницами и воплотить в жизнь самые экстравагантные идеи, ведь в каждом из нас живёт модельер.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -4

Дарья Кожарнович, дизайнер одежды, победитель Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»:
В этом сезоне модна одежда с мужского плеча.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -7

У каждого из нас есть базовый свитер.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -10

Такие базовые вещи, как футболка и джинсы, можно преобразить с помощью кожи.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -13

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -15

Также с проблемой складирования старых вещей решила бороться Кристина – преуспевающий стилист и молодая мама. В свободное от домашней рутины и работы время, она полностью перекроила старые вещи и даже успела заглянуть на антресоли к бабушке. Из старого советского сундука девушка извлекла дюжину разнообразной одежды и создала из неё настоящие подиумные образы!

Кристина Горбачевская, стилист:
Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -18

Такой шерстяной длинный и большой свитер я нашла в гардеробе у своего мужа.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -21

У всех есть: у мамы и бабушки, у которых существует сундук со старыми вещами, в котором можно покопаться и найти что-то интересное. Вот и я нашла. Это шерстяная юбка. Мне было жаль, что эта вещь просто лежит и я решила ее ушить.

«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ -24

Воспользовавшись этими простыми, но дельными лайфхаками, можно избавиться от утомительных походов по магазинам и лишних финансовых потерь. А главное, как утверждают специалисты, включить фантазию на полную и запастись свободным временем.

# Мода # Мода # Дарья Кожарнович # Кристина Горбачевская # Фотофакт # Стиль

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