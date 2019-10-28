«Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки». Как из старой одежды можно создать модный образ

Проведя очередную ревизию в собственном шкафу, можно найти массу интересных экспонатов, начиная от старого свитера и заканчивая винтажной юбкой молодости наших бабушек. Иногда от огромного скопления вещей сложно избавиться: выбросить жаль, надеть – уже не к месту. Этой проблемой была озадачена и Дарья. Девушка пришла к выводу: перед отправкой старой одежды в долгий ящик стоит взглянуть на вещь под другим углом, и оказалась права! В её умелых руках даже обычная мужская рубашка заиграла новыми красками.

Валерия Борисевич, корреспондент:

Продлить жизнь любимым, но уже устаревшим вещам можно без особого труда! Пришло время вооружиться ножницами и воплотить в жизнь самые экстравагантные идеи, ведь в каждом из нас живёт модельер.

Дарья Кожарнович, дизайнер одежды, победитель Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды»:

В этом сезоне модна одежда с мужского плеча.

У каждого из нас есть базовый свитер.

Такие базовые вещи, как футболка и джинсы, можно преобразить с помощью кожи.

Также с проблемой складирования старых вещей решила бороться Кристина – преуспевающий стилист и молодая мама. В свободное от домашней рутины и работы время, она полностью перекроила старые вещи и даже успела заглянуть на антресоли к бабушке. Из старого советского сундука девушка извлекла дюжину разнообразной одежды и создала из неё настоящие подиумные образы! Кристина Горбачевская, стилист:

Такой замечательный кардиган я нашла в гардеробе у своего дедушки.

Такой шерстяной длинный и большой свитер я нашла в гардеробе у своего мужа.

У всех есть: у мамы и бабушки, у которых существует сундук со старыми вещами, в котором можно покопаться и найти что-то интересное. Вот и я нашла. Это шерстяная юбка. Мне было жаль, что эта вещь просто лежит и я решила ее ушить.