Педант или эстет. Как по внешнему виду определить тип человека

В погоне за последними трендами в индустрии красоты легко растерять свой собственный стиль и перекочевать с модного пьедестала в ряды аутсайдеров. Специалисты считают, что такое фешн-фиаско происходит именно с теми, кто досконально не изучил свой типаж. Валерия Борисевич, корреспондент:

Совсем недавно стилисты выявили интересную тенденцию: неважно, насколько вы следуете последним трендам, главное – чтобы одежда отражала внутренний мир.

Разобраться в этом вопросе решила и Дарья – стилист со стажем. Девушка уверяет: по типажу можно не только правильно подобрать одежду, но и ещё издалека понять, что за человек перед тобой. Такой хитростью можно воспользоваться перед первой встречей, просмотрев личные фото в соцсетях будущего собеседника. Дарья на собственном опыте выявила 4 типа личности, которые узнать из толпы проще простого. Дарья Андрейчик, стилист:

Тип личности – педант. Это люди, которые очень любят систему. Их внешний вид показывает, что у них в жизни все правильно. Для того, чтобы завязался разговор с педантом и он продолжился, то, в первую очередь, нужно выглядеть так, как он.

Вторая личность – эстет. Это люди, которые прекрасно балансируют между небрежностью и красотой. К сожалению, не могу дать определенных указаний, как понравиться эстету, потому что тут срабатывает полностью ваш внешний образ, как вы выглядите, а также то, как вы говорите.

Третий тип – актеры. Это привлекаторы внимания. От актера мы уже не можем увести взгляд. Подходя к таким людям, как правило, нужно одеваться как можно ярче.

Между тем, стилист шокирует: большая часть людей нашей страны по своей натуре «невидимки». Еще с примесью актёров и педантов, что ярко демонстрируется в выборе одежды.

Дарья Андрейчик:

Поговорив с ней буквально одну минуту, мы можем понять, что человеку дискомфортно общаться на камеру и с новыми людьми.

К какому типу я отношусь? Дарья Андрейчик:

У вас преобладает актер, который не может выйти куда-то, не уделив должным образом времени своему внешнему виду.

Каждый из типажей предпочитает определённый стиль и цвета в одежде, поэтому перед походом по магазинам эксперты советуют тщательно проанализировать свой внешний и внутренний мир. Специалисты в области психологии тоже спешат внести в эту тему свою лепту. Наталья Яковенко, психолог-аналитик:

По тем цветам, которые человек выбирает, определяется его эмоциональное состояние, его внутреннее содержание при помощи каких-то вещей, одежды, каких-то предметов интерьера, пытается вынести это наружу.