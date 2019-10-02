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«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды

02 октября 2019 09:40
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«Свiтанак». Эти маечки и штанишки знает каждый белорусский ребенок. А гости из ближнего и дальнего зарубежья не могут позволить себе уехать из Беларуси без этого трикотажа. Но что будет, если соединить мощность ведущего предприятия и смелые идеи топового дизайнера? Будет улетная коллекция спортивной одежды для всей семьи!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий художник-модельер ОАО «Cвiтанак» – Михаил Мытник и дизайнер – Юлия Латушкина.

В чем смелость вашей коллекции?

Юлия Латушкина, дизайнер:
Основная смелость в том, что мы решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, например, как флаг, а все-таки с какими-то маленькими такими тонкими линиями, чтобы это веяло белорусским.

«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды -1

На какой возраст рассчитана эта коллекция?

Юлия Латушкина:
Коллекция не только для мужчин и женщин, но и еще для детей.

«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды -4

Михаил Мытник, ведущий художник-модельер ОАО «Cвiтанак»:
Можно вместе бегать. Семейные луки – это очень топово на сегодняшний день. От самых маленьких детей четырех лет и самая большая возрастная группа.

«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды -7

Куда можно пойти, чтобы купить что-то из коллекции?

Михаил Мытник:
ОАО «Cвiтанак» на сегодняшний день имеет 130 своих магазинов фирменной торговли и 20 магазинов в ближайшем зарубежье. Поэтому в ближайшее время появится уже на прилавках.

*На правах рекламы.

# Реклама # Мода # Михаил Мытник # Юлия Латушкина # Фотофакт

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