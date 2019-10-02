«Решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, как флаг». «Свiтанак» выпустил коллекцию спортивной одежды

«Свiтанак». Эти маечки и штанишки знает каждый белорусский ребенок. А гости из ближнего и дальнего зарубежья не могут позволить себе уехать из Беларуси без этого трикотажа. Но что будет, если соединить мощность ведущего предприятия и смелые идеи топового дизайнера? Будет улетная коллекция спортивной одежды для всей семьи!

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – ведущий художник-модельер ОАО «Cвiтанак» – Михаил Мытник и дизайнер – Юлия Латушкина.

В чем смелость вашей коллекции?

Юлия Латушкина, дизайнер:

Основная смелость в том, что мы решили использовать белорусские мотивы. Не такое, что майка, например, как флаг, а все-таки с какими-то маленькими такими тонкими линиями, чтобы это веяло белорусским.