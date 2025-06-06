Новости по тегу #Жанна Уласевич

Страну захлестнули хипстеры – новые стиляги XXI века. Узкие джинсы, винтажные вещи, брендовая одежда и модные очки в массивной оправе. Параллельно им росли и анимешники – молодые люди, увлекающиеся японской культурой.
Своя философия, мировозрение, музыка, стиль и даже сленг. Их нормы и ценности не совпадают с общепринятыми. Субкультуры – это социальный клей. Они дают молодежи чувство принадлежности.
08 октября 2026 06:44
08 октября 2026 06:44
08 октября 2026 06:30
08 октября 2026 06:20
08 октября 2026 06:11
08 октября 2026 06:04
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25