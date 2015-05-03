Профессиональные парикмахеры: Сейчас молодежь стремится к той старине, которая когда-то была

На вопросы ведущей программы «Большой завтрак» на СТВ отвечают профессиональные парикмахеры и тренеры белорусской парикмахерской сборной Людмила Бразговка и Светлана Шатерник.

Вы готовите молодых парикмахеров для соревнований. Расскажите про эту подготовку, как она происходит, откуда берете этих мастеров?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Хочу сказать, не только молодые, но и возрастные. Все сегодня любят, хотят. И это действительно бизнес, действительно радость. Поэтому трудиться.

В чем заключается подготовка? Приходит к шести утра и начинает отрабатывать прическу? Как это происходит?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Во-первых, попадают туда по желанию. Первое, что мастера приходят в парикмахерское дело, они хотят украшать людей, делать их красивыми.

Какие все-таки сейчас тенденции в прическах? Что нам летом носить: длинные локоны или «боб»?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Сегодня тенденция такая – это индивидуальность. Как она была, так и остается. Но учитывается густота, толщина волоса. А волосы – это та же самая ткань, волосы – это та же самая глина. Поэтому здесь сказать, что только короткие волосы, нельзя. Завивки очень модны. Но молодежь, конечно, сегодня стремится и к коротким.

Когда на улицу выходишь, в принципе. тенденции видны.

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

У нас, конечно, сейчас интересно, что молодежь стремится к той старине, которая когда-то была: коки, чисто выбритые височные зоны, затылочные зоны. Очень было аккуратно. Чтобы носимость была.

Я еще скажу, что мода циклична. Она повторяет какие-то витки. И хорошо забытое старое приходит в моду, потому что где-то надо брать, черпать фантазию. Мы за последние годы настолько шагнули вперед в самовыражении. Уже было все: и коки, и выщипанные перья на голове, и волосы, которые струятся вниз сосульками. Так вот сейчас такое направление в моде: актуально то, что украшается, то, что делает человека красивым, то и актуально. А каждый это видит по-своему.

А как научиться видеть? Приходит женщина, приносит страничку из журнала со звездой и говорит, что хочет так.

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Надо поговорить. А, может, ей именно так и хорошо будет, и спорить не надо. А иногда бывает, что то, что на голове у знаменитой актрисы (нарощенные волосы, вставленные пряди, своих волос таких нет): она шла по дорожке, по звездной, по красной, ей их закрепили. Потом она дома сняла и уже в магазин идет без этих волос нарощенных. Надо же разобраться, в чем суть этой прически, и посоветовать правильно.

Красивые волосы – это ухоженные волосы. Как за ними ухаживать? Дома, может быть, или наоборот с помощью салонных процедур?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Есть несколько направлений. Есть салонный уход, есть просто химическая продукция, которая выпускается фирмами, линия определенная по уходу за волосами. Есть фитошампуни. Сейчас, кстати, очень распространено, только надо быть очень аккуратными, потому что очень многие люди покупают, но неправильно хранят. Фитошампунь не может храниться просто на полочке в ванной комнате. Надо обязательно в холодильнике. И народные средства, конечно, никто не отменял. Очень, кстати, хорошие. Зайти в интернет – сейчас столько рецептов можно найти. Очень легко. Это возбуждает кожу головы, спиртное тоже, спиртовые растворы, именно кожу. То есть прилив крови к голове, и тогда улучшается циркуляция и рост волос. Поэтому и масла очень полезны, репейное масло. Даже на кончики можно смазывать оливковое масло немножко. Придавать сухому волосу немножко эластичности, наполнения. Закрывать чешуйчатый слой верхний, который разрушен, потому что восстановить его невозможно. Капилляров нет, срастать нечему.

То есть восстанавливающий шампунь – это все-таки из разряда фантастики.

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Хороший шампунь – это правильно, но восстанавливающий – некорректно.

Я хочу посоветовать, потому что сегодня действительно парикмахер все равно работает с текстурой волоса. Сегодня действительно очень много есть врачей, которые знают строение волоса. И не каждый клиент или клиентка возьмет какой-то мед, и все сказали «мед» – и все. Нельзя. Я даже против, потому что если волосы, текстура волоса твердая, и этот мед – это, опять же, нужно советоваться.

Идем к арчу-трихологу, а потом – к профессиональному парикмахеру.

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Вообще, надо время для этого выделять. У нас хотят все быстро. Время у нас такое: все быстро. Быстро помыл, быстро высушил феном.

Поэтому я и я говорю, что куча салонных процедур, которыми обещают за один раз «припаять», все, что угодно с этими волосами сделать.

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Это индустрия, конечно, она работает.

Процедура салонная – это обычно потом все равно запаивают утюжком. Но как это: утюжком на мокрые волосы?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Это запрещено.

Видите, а многие процедур построены как раз-таки на этом.

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Здесь построено на том, что на проникновение препарата в глубину волоса.

Высокой температурой не портим волосы?

Мы портим, но процедура рассчитана на то, что ее надо повторять с определенной периодичностью и при этом еще сопутствующие препараты по уходу в домашних условиях надо купить: шампунь, бальзам, кондиционер, спрей. То есть одно дополняет другое. У нас же что происходит? Приходит клиент, хочет получить процедуру, выполнить все в парикмахерской, а домой ничего не купить и ничего дома не делать.

Что нам делать летом? Мы поедем в отпуск, на море. Как защитить волосы и оставить их красивыми?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Для этого разработаны специальные линии. И когда мы идем на пляж, собираемся пойти в соленую воду, то, естественно, волосу нужна защита от соленой воды, от солнца, головные уборы обязательно. И, естественно, придя в номер, надо принять в душ.

Только придя в номер, или прямо вышли из водички и сразу пошли сполоснуться?

юдмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Кстати, стоит душ – желательно, конечно, ополоснуться. А потом обязательно травками сполоснуть. Потому что волос ломкий. Надо помнить, что волос не восстанавливается. Его, разрушив единожды, уже нельзя восстановить. Уже потом только наполнить. Все, чем мы пользуемся при уходе за волосом, это мы уже его наполняем. Обезжириваем шампунем, потом наполняем кондиционером, добавляем капельки маслянистые для волос – это все наполнение, а не лечение.

Раньше споласкивали яблочным уксусом и волос не мылся. Поэтому если мы сегодня будем споласкивать каким-то легкими травками, ромашечкой, это будет еще полезнее.

А яблочным уксусом можно?

Людмила Бразговка, Светлана Шатерник:

Конечно, ложечку. Не пользоваться каждый раз, а на литр воды. Это очень полезно.