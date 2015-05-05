Восторг и потрясение: Дженнифер Лопес удивила откровенным нарядом на ковровой дорожке
Новости США. В нью-йоркском музее искусств Метрополитен завершился ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2015. Эту церемонию неоднократно сравнивают с «Оскаром», и причин на то более чем достаточно. В первую очередь, Бал поражает изобилием звездных гостей в одном месте, во вторую, нарядами знаменитостей.
В этом году внимание общественности целиком и полностью обратила на себя 45-летняя певица, член жюри популярного шоу American Idol Дженнифер Лопес.
На ковровой дорожке она дефилировала в откровенном платье рубинового цвета, которое полностью обнажило ее бедро.
Как пишет The Daily Mail, Лопес превзошла саму себя в смелости.
Модные эксперты не в восторге от образа Дженнифер.
Некоторые блоггеры отметили, что наличие вырезов на вышитом бисером платье сделали наряд похожим на костюм дракона.
Еще один повод, из-за которого внимание СМИ было приковано к персоне Лопес – это обручальное кольцо на безымянном пальце.
Сообщения о том, что Дженнифер Лопес и ее 28-летний возлюбленный Каспер Смарт намерены узаконить свои отношения, западная пресса распространила в прошлую пятницу. Авторами подобных сообщений выступали инсайдеры, никаких подтверждений со стороны пары или их представителей не было.
Их свадьба будет очень семейной. Эмма будет разбрасывать лепестки роз, а Макс – подносить кольца. Джен очень романтична и верит, что этот брак – последний в ее жизни.
Поклонники поп-дивы уже гадают, какое платье выберет Лопес для церемонии бракосочетания.
А эксперты моды продолжают обсуждать наряд певицы на Балу Института костюма. Очевидно, некоторые из них до сих пор не могут простить красавице fashion-выходку на церемонии вручения наград «Грэмми» в 2000 году.
Кстати, тогда этот наряд произвел фурор на красной ковровой дорожке и стал своеобразным толчком для разработчиков Google. У специалистов появилась идея создать функцию поиска по изображению.
Идея создать функцию поиска по изображению появилась у специалистов компании после того, как было замечено, с каким энтузиазмом пользователи сети ищут фотографии певицы в зеленом наряде от Versace, в котором она блистала на церемонии вручения наград «Грэмми».
Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Google:
Люди хотели больше, чем просто текст. Это впервые стало очевидно после того, как Дженнифер Лопес надела то платье на Grammy Awards в 2000 году.
Это платье, несмотря на всю провокационность, назвали одним из самых культовых нарядов прошлого десятилетия. В одном интервью Лопес поведала, что платье до сих пор хранится в ее гардеробе.
Дженнифер Лопес:
Как-то моя горничная повесила это платье на манекен и отправила мне снимок с подписью: «Вам это нравится?» Хм, да, нравится. Но не знаю, нравится ли мне, что наряд находится в моем доме!».
На критику своих форм и нарядов Дженнифер Лопес предпочитает реагировать спокойно. И по-прежнему называет свою персону нескромной.
Дженнифер Лопес:
Поверьте, я та же девчонка из Бронкса, какой была и много лет назад. Конечно, все эти чудесные наряды, дорогие туфли, которые я ношу, и внимание к моей скромной персоне... Сначала я чувствовала себя словно принцесса, но и принцессам, знаете ли, не приходится расслабляться. Известность не свалилась мне на голову в один прекрасный день. Чтобы заслужить ее, я работала и продолжаю работать как проклятая. Разница в том, что когда начинала, я была похожа на чистый белый лист. Сейчас я могу реализовать любую свою идею, соглашаться или отвергать предлагаемые решения и роли, тратить деньги на все, что угодно. Жить без страха за свое будущее. Это творчески раскрепощает делает тебя смелее в экспериментах.