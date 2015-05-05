Восторг и потрясение: Дженнифер Лопес удивила откровенным нарядом на ковровой дорожке

Новости США. В нью-йоркском музее искусств Метрополитен завершился ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2015. Эту церемонию неоднократно сравнивают с «Оскаром», и причин на то более чем достаточно. В первую очередь, Бал поражает изобилием звездных гостей в одном месте, во вторую, нарядами знаменитостей. В этом году внимание общественности целиком и полностью обратила на себя 45-летняя певица, член жюри популярного шоу American Idol Дженнифер Лопес. На ковровой дорожке она дефилировала в откровенном платье рубинового цвета, которое полностью обнажило ее бедро.





Как пишет The Daily Mail, Лопес превзошла саму себя в смелости.

Модные эксперты не в восторге от образа Дженнифер. Некоторые блоггеры отметили, что наличие вырезов на вышитом бисером платье сделали наряд похожим на костюм дракона. Еще один повод, из-за которого внимание СМИ было приковано к персоне Лопес – это обручальное кольцо на безымянном пальце.

Сообщения о том, что Дженнифер Лопес и ее 28-летний возлюбленный Каспер Смарт намерены узаконить свои отношения, западная пресса распространила в прошлую пятницу. Авторами подобных сообщений выступали инсайдеры, никаких подтверждений со стороны пары или их представителей не было. Их свадьба будет очень семейной. Эмма будет разбрасывать лепестки роз, а Макс – подносить кольца. Джен очень романтична и верит, что этот брак – последний в ее жизни.





Поклонники поп-дивы уже гадают, какое платье выберет Лопес для церемонии бракосочетания.

А эксперты моды продолжают обсуждать наряд певицы на Балу Института костюма. Очевидно, некоторые из них до сих пор не могут простить красавице fashion-выходку на церемонии вручения наград «Грэмми» в 2000 году.

Кстати, тогда этот наряд произвел фурор на красной ковровой дорожке и стал своеобразным толчком для разработчиков Google. У специалистов появилась идея создать функцию поиска по изображению.







Идея создать функцию поиска по изображению появилась у специалистов компании после того, как было замечено, с каким энтузиазмом пользователи сети ищут фотографии певицы в зеленом наряде от Versace, в котором она блистала на церемонии вручения наград «Грэмми».



Эрик Шмидт, председатель совета директоров компании Google:

Люди хотели больше, чем просто текст. Это впервые стало очевидно после того, как Дженнифер Лопес надела то платье на Grammy Awards в 2000 году.







Это платье, несмотря на всю провокационность, назвали одним из самых культовых нарядов прошлого десятилетия. В одном интервью Лопес поведала, что платье до сих пор хранится в ее гардеробе.



Дженнифер Лопес:

Как-то моя горничная повесила это платье на манекен и отправила мне снимок с подписью: «Вам это нравится?» Хм, да, нравится. Но не знаю, нравится ли мне, что наряд находится в моем доме!».