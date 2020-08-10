«Никогда не сочетаем две вещи из льна». Как носить вещи из льна летом

Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный и самый что ни на есть национальный материал – белорусский лен – выгодная инвестиция в любой гардероб.
Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный и самый что ни на есть национальный материал – белорусский лен – выгодная инвестиция в любой гардероб.
Почему необходимо носить вещи из льна летом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.