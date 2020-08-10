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«Никогда не сочетаем две вещи из льна». Как носить вещи из льна летом

10 августа 2020 08:07
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Совет: в летний зной делайте ставку не на охлаждающие напитки, а на правильную одежду. Природный, дышащий, экологичный и самый что ни на есть национальный материал – белорусский лен – выгодная инвестиция в любой гардероб.

«Никогда не сочетаем две вещи из льна». Как носить вещи из льна летом-1

Почему необходимо носить вещи из льна летом? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Мода в Беларуси # Мода # Вероника Бельская # Виталий Дединец # Алена Павлова # Юлия Доброгост # Мария Кронда # Фотофакт # Стиль

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