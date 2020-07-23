«Мы используем наработки дизайнеров, модельеров итальянских, французских». Какую обувь выбирает молодёжь?

Они бросают вызов и толкают на новые свершения. Главный двигатель прогресса в любой сфере – поколение Z. Играть по их правилам – значит держать руку на пульсе жизни. Художники обувного холдинга «Марко» умело опережают время и создают будущее уже сегодня.

Николай Мартынов, генеральный директор ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»:

Молодежь – это основная аудитория. Мы используем сегодня наработки дизайнеров, модельеров итальянских, французских. Есть уже пробные попытки с американскими модельерами, они более продвинутые в таких молодежных направлениях. Молодежь XXI века все больше тяготеет к спортивному направлению. Линейка «Споттер» компании «Вердимар» синхронизирует желания и возможности. Кроссовки смело «переходят дорогу» даже классическому гардеробу. Модная трансформация продолжится и в будущем году.

Софья Пчелко, ведущий модельер холдинга «Марко»:

Темы леопарда, зебры сменяются рептилиями. Кроссовки, понятное дело, никуда не уходят, появляются новые интересные подошвы, формы. Здесь, конечно, самое основное, чтобы материалы были современные, не только внешний вид.

Стильные парни равно уверенные парни. Управлять впечатлением просто, когда ты в обуви «Марко». Татьяна Балтина, ведущий художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Любой молодой человек, придя в магазин «Марко», сможет выбрать пару обуви по своему вкусу. Это лоферы, оксфорды, броги, топсайдеры и многое другое.

В магазинах «Марко» детская сказка оживает. Но «рулить» в ней маленькие модники предпочитают сами. Юлия Зернина, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Детская коллекция для девочек отличается от той, которая была пять лет назад. Это уже не просто бантики, рюшечки, она больше похожа на взрослую обувь. Мы используем очень яркие принты – это как буквенные черно-белые графические, так и яркие декоративные.

Подростковая коллекция представлена во всех сезонах – это как летняя обувь: различные босоножки, сандали, перфорированная обувь, также обувь для межсезонья и зимняя обувь.

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Украшением нашей новой коллекции стали полуботинки со встроенными светодиодными элементами, которые можно заряжать с помощью USВ-кабеля.

Инновации подогревают интерес. IT-ноу-хау в руках дизайнеров превращаются в модное оружие, способное попасть в самое сердце и сразить наповал. Татьяна Балтина:

У нас в разработках есть идеи наносить QR-код на обувь. Например, нанесенный QR-код на такой кроссовок поможет быстрее найти наш сайт в Интернете и ознакомиться с нашими новинками и хитами продаж.

Идею заявлять о своем «Я», используя язык стиля, «красноречиво» подхватила компания «Марко». Доказательство тому – очередная награда в номинации «Молодежный бренд». Николай Мартынов:

Награда «Молодежный бренд» нас больше обязывает. В следующем году мы будем еще более успешными и узнаваемыми для молодежи.