Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь

Женское коварство не знает границ, в особенности, если дело касается стиля. Самые изобретательные модницы никогда не задаются вопросом: «Что надеть сегодня?» Ведь, главное, чтобы было, что обуть.
Женское коварство не знает границ, в особенности, если дело касается стиля. Самые изобретательные модницы никогда не задаются вопросом: «Что надеть сегодня?» Ведь, главное, чтобы было, что обуть.
Людмила Лабкова, дизайнер:
Что такое идеальная пара обуви? Это когда одна пара обуви подходит на все случаи жизни. Мы покажем вам обратную сторону медали. Мы покажем, как можно обувью сменить образ радикально, оставаясь в одной одежде.
Займемся модной арифметикой вместе с дизайнером Людмилой Лабковой.
Людмила Лабкова:
Почти спортивное хлопковое белое платье из трикотажа, наденьте белые кеды, возьмите рюкзачок, и вуаля, образ путешественника почти спортивный, драйвовый и динамичный.
А в невесомых кроксах можно наслаждаться пикником. Обувь «Марко» навсегда оставит след в памяти о приятно проведенных минутах.
Людмила Лабкова:
Наденьте почти классические слингбэки, возьмите клатч и это уже почти романтичный вечерний образ.
Мелодию летнего ветра подхватывают воланы сарафана. Утром гуляет беззаботная Лолита, за бизнес-ланчем строит планы деловая леди.
Людмила Лабкова:
Под яркие вещи лучше всего подбирать либо идентичные яркие аксессуары, но сыграть на контрасте, либо нюдовые. Прогулка по городу вполне будет замечательно смотреться в ярком сарафане и в красивых белых кедах.
Городская нимфа всегда нацелена на успех. Ее помощники – эргономичные и стильные аксессуары.
Ольга Коршукова, стилист:
Самыми актуальными в этом году являются большие сумки.
Маленькие сумочки также в этом году актуальны. Классика – это сумки средних размеров, это квадратные, прямоугольные формы, также сумки кросс-боди.
Актуальные сумочки с анималистичными принтами.
В моде также сумочки необычных геометрических форм. Фирма «Витма» постаралась и выпустила большую линейку рюкзачков, которые представлены в магазинах «Марко».
Людмила Лабкова:
Такой чудесный комбинезон как на мне – это вещь абсолютно универсальная. И под нее замечательно белые кеды, можно роскошные босоножки на квадратном каблуке.
Кэжуал стиль – это то, что всегда модно. В таком образе вы можете присесть вечером в кафе, днем прогуляться по городу, а утром выйти на работу.
Спорт-шик – главный хитмейкер уличного движения. Подчиняется его канонам даже классический каблук.
Людмила Лабкова:
Сегодня спортивный костюм уже не является абсолютно вещью для спорта. Это вещь, которую можно носить на любые случаи. И если вы наденете красивые босоножки на квадратном каблуке, возьмете клатч, то это прекрасный образ для посиделок в кафе с подружками.
Если вы наденете белые кроссовки, возьмете рюкзачок, то это абсолютно спортивная тема для прогулок по городу.
Новая пара обуви – новая роль. Перевоплощайтесь вместе с «Марко».
*На правах рекламы.