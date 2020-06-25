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Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь

25 июня 2020 07:10
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Женское коварство не знает границ, в особенности, если дело касается стиля. Самые изобретательные модницы никогда не задаются вопросом: «Что надеть сегодня?» Ведь, главное, чтобы было, что обуть.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -1

Людмила Лабкова, дизайнер:
Что такое идеальная пара обуви? Это когда одна пара обуви подходит на все случаи жизни. Мы покажем вам обратную сторону медали. Мы покажем, как можно обувью сменить образ радикально, оставаясь в одной одежде.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -4

Займемся модной арифметикой вместе с дизайнером Людмилой Лабковой.

Людмила Лабкова:
Почти спортивное хлопковое белое платье из трикотажа, наденьте белые кеды, возьмите рюкзачок, и вуаля, образ путешественника почти спортивный, драйвовый и динамичный.   

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -7

А в невесомых кроксах можно наслаждаться пикником. Обувь «Марко» навсегда оставит след в памяти о приятно проведенных минутах.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -10

Людмила Лабкова:
Наденьте почти классические слингбэки, возьмите клатч и это уже почти романтичный вечерний образ.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -13

Мелодию летнего ветра подхватывают воланы сарафана. Утром гуляет беззаботная Лолита, за бизнес-ланчем строит планы деловая леди.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -16

Людмила Лабкова:
Под яркие вещи лучше всего подбирать либо идентичные яркие аксессуары, но сыграть на контрасте, либо нюдовые. Прогулка по городу вполне будет замечательно смотреться в ярком сарафане и в красивых белых кедах.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -19

Городская нимфа всегда нацелена на успех. Ее помощники – эргономичные и стильные аксессуары.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -22

Ольга Коршукова, стилист:
Самыми актуальными в этом году являются большие сумки.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -25

Маленькие сумочки также в этом году актуальны. Классика – это сумки средних размеров, это квадратные, прямоугольные формы, также сумки кросс-боди.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -28

Актуальные сумочки с анималистичными принтами.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -31

В моде также сумочки необычных геометрических форм. Фирма «Витма» постаралась и выпустила большую линейку рюкзачков, которые представлены в магазинах «Марко».

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -34

Людмила Лабкова:
Такой чудесный комбинезон как на мне – это вещь абсолютно универсальная. И под нее замечательно белые кеды, можно роскошные босоножки на квадратном каблуке.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -37

Кэжуал стиль – это то, что всегда модно. В таком образе вы можете присесть вечером в кафе, днем прогуляться по городу, а утром выйти на работу.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -40

Спорт-шик – главный хитмейкер уличного движения. Подчиняется его канонам даже классический каблук.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -43

Людмила Лабкова:
Сегодня спортивный костюм уже не является абсолютно вещью для спорта. Это вещь, которую можно носить на любые случаи. И если вы наденете красивые босоножки на квадратном каблуке, возьмете клатч, то это прекрасный образ для посиделок в кафе с подружками.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -46

Если вы наденете белые кроссовки, возьмете рюкзачок, то это абсолютно спортивная тема для прогулок по городу.

Как изменить свой образ, оставаясь в одной одежде? Показываем модную женскую обувь -49

Новая пара обуви – новая роль. Перевоплощайтесь вместе с «Марко».

*На правах рекламы.

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