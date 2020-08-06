Вариации классических полуботинок и туфель. Показываем новую школьную коллекцию обуви «Марко»

Они уже готовятся к новым домашним заданиям. Их не остановят погодные катаклизмы. Они доберутся до цели любой ценой. Они – школьники-2020. На 1 сентября, как на спецзадание. Полная боевая готовность: свеженапечатанные учебники, чистые тетради и, конечно, новый стильный образ. Модная пара обуви из школьной коллекции «Марко» превратит стремление к знаниям в увлекательное путешествие.

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

В новой коллекции школьной обуви для девочек мы предлагаем различные вариации классических полуботинок и туфель. Однако чтобы образ не был таким слишком скучным и строгим, мы разбавляем темную коллекцию яркими акцентами в виде металлических украшений, пряжек, жемчугов. Мы представляем полуботинки с настрочными берцами, лоферы, например, с застежками, молниями для удобства обувания, есть также с серединочками боковыми, со шнурочками для лучшей фиксации на стопе. Есть модельки с фиксацией на стопе с помощью липучки Velcro.

Для стильных юнцов – своя школьная эстетика. Быть интеллигентным джентльменом или веселым заводилой – каждый решает сам.

Мария Яцук:

Стильные и одновременно комфортные полуботинки для школьников-мальчиков идеально дополнят школьный образ. Новые фасоны, различные конструктивные решения, а также различные сочетания фактур, материалов понравится любому мальчишке. Эту обувь можно надеть не только под деловой костюм в школу, но и также на прогулку с друзьями после школы.

Маленькие всезнайки любопытны и изобретательны. Все яркое и необычное привлекает их взор. А уж когда сами оказываются в центре всеобщего внимания – прослыть «звездой класса» не мудрено. С «Марко» всегда на волне «хайпа».

Мария Яцук:

Кедово-кроссовочный стиль всегда в моде. Мы предлагаем новые видоизмененные подошвы, они легкие, мягкие, яркие. Верх заготовки выполнен в контрастных разноцветных цветах.

Украшением нашей новой коллекции стали полуботинки со встроенными светодиодными элементами, которые можно заряжать с помощью USB-кабеля.

Удобные застежки Velcro, а также использование эластичных шнурков помогают удобно обувать и снимать обувь. А использование мягких стелек с амортизирующим слоем делают каждый шаг ребенка комфортным.

Юля Зернина, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Материалы верха и подкладки преимущественно натуральные, но искусственные материалы, которые мы применяем в нашей коллекции, соответствуют всем последним достижениям технологии и обеспечивают комфорт и все необходимые показатели для удобства детской ножки.