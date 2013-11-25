«Миссис Европа – 2013». Белоруска Наталья Трофимова заняла третье место

Новости Беларуси. Самой красивой женщиной Европы стала 28-летняя россиянка Мария Ерошенко. Жительница Ростова-на-Дону, педагог-психолог по образованию, состоит в браке восемь лет и воспитывает пятилетнего сына Кирилла. Мальчик уже начинает покорять сцену в детском театре «Этюд», владелицей которого является Мария.

Примечательно, что красавица даже не планировала участвовать в конкурсе. В Одессу – здесь в этом году выбирали самую красивую женщину Европы – Мария Ерошенко приехала как национальный директор конкурсов талантов и руководитель модельной школы для того, чтобы помочь своим подопечным из Черногории, России и Сибири. Однако на первой репетиции выяснилось, что «Миссис Россия» не сможет принять участие в конкурсе: у неё серьёзно заболел ребёнок. И Марии Ерошенко пришлось заменить соотечественницу.

Мария Ерошенко, обладательница титула «Миссис Европа – 2013» («Комсомольской правде в Украине»):

Я нахожусь на сцене с четырёх лет, поэтому стоять перед зрителем для меня привычно – это было преимущество перед другими участницами. Я решила рискнуть и без подготовки выйти на сцену в качестве участницы. У меня даже не было костюмов – найти красивые платья за два-три дня довольно непросто.

В конкурсе красоты «Миссис Европа» приняли участие 17 красавиц из 15 стран. Их возраст – от 19 до 45 лет. Напомним, главное условие: красавица должна быть замужем или иметь детей (смотрите видео).

Второе место у красавицы из Австрии. Наталья Трофимова, конкурсантка из Беларуси заняла третье место. Минчанка уверяет: борьба на международном форуме красоты «Миссис Европа» была жёсткой, поэтому Наталья своим результатом довольна. На конкурсе Наталью поддерживал 12-летний сын.

Наталья Трофимова, представительница Беларуси на конкурсе «Миссис Европы-2013»:

Я довольна своим результатом. Конечно, хотела победить, но все девушки, которые вошли в пятерку, достойны своих мест, а победительница – короны. Например, за плечами первой и второй вице-миссис модельная карьера, победы не в одном международном конкурсе красоты. Так что конкуренция была жесткой.

За плечами Натальи Трофимовой участие в престижных конкурсах красоты, среди которых «Леди Босс – 2012» (титул «Леди Женственность»), «Миссис Вселенная – 2012» (титул «Дружба»). Наталья – адвокат Минской городской коллегии адвокатов, учредитель юридической компании, национальный представитель международных конкурсов красоты для девушек и женщин на территории Беларуси.