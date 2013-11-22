Новости Беларуси. Качество, элегантность, комфорт и фантазия. Дни итальянской моды проходят в Минске. Так, 22 ноября на подиуме Национальной школы красоты показ коллекций «Весна-Лето 2014». Впрочем, мероприятие подарило не только возможность познакомиться с последними веяниями фэшн-индустрии, но и стало площадкой для дискуссий итальянских дизайнеров с их коллегами из Беларуси.

Кроме фешн-демонстрации в рамках Дней высокой моды пройдут и ряд встреч между деловыми кругами обеих стран. В составе итальянской делегации – руководители торгово-промышленных палат Пезаро и Урбино, а также 14 итальянских компаний-представителей модных домов, производителей одежды, обуви и гастрономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреа Риенсо, производитель одежды (Италия):

Мы в первый раз в Минске. Я приехал только вчера вечером, но город успел меня впечатлить: чистый, хорошо освещенный, выглядит очень гостеприимным. Видел Национальную библиотеку. Здание очень необычное, настоящий бриллиант. Произвели впечатление и люди, особенно женщины. Они у вас очень красивые, хорошо одеваются и следят за собой.

Джованни Фабиани, производитель одежды (Италия):

Заочно я был знаком с Беларусью, поэтому был очень рад приехать сюда и познакомиться с этой страной, ее столицей, людьми. Кстати, Минск отличается от других городов, в которых я бывал. В нем нет хаотичности, он спокойный и очень красивый. Мне очень симпатичный белорусы. Нравитесь прежде всего как народ. Интересны также и проекты с белорусскими дизайнерами.