Шляпная мода XX-XXI веков: «десертные тарелки», «горшки», «таблетки» и винтаж

Шляпка – это известная женская слабость, но сегодня на улицах увидеть модницу в шляпке можно нечасто. Как случилось, что предмет гардероба исчез из списка дамских приоритетов? Попробуем разобраться в ее истории.

Анна Дехтярева, дизайнер украшений:

Сейчас женщины так утрачивают вот эту женственность, что все, что мы можем сделать, чтобы ее поддержать, чтобы вернуть женщинам неторопливость, вернуть женщинам вот эту красоту, ощущения себя не как «маска резиновая», а вернуть достойную красоту, когда женщина старится, взрослеет. Это красиво, достойно, это всегда может быть интересным.

В начале XX века женщины были похожи на волшебные цветы: осиная талия, струящаяся узкая юбка и, непременно, огромная шляпа. В моде – фантастические конструкции, которые могли уместить на своих полях цветы и целые клумбы. Эффектно, но непрактично.

И уже в 10-20-е года XX века робко появляется на свет новая форма шляпки под названием «ток». Маленькая шляпка без полей – она идеальна для модной в то время стрижки «под мальчика». До середины 30-х годов у любой уважающей себя барышни в гардеробе непременно было несколько подобных шляпок, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Дехтярева, дизайнер украшений:

Шляпка заканчивает женщину, она позволяет гардероб сделать законченным, она позволяет показать настроение, может быть, где-то отгородиться от мира или, наоборот, приблизить к себе всех. Шляпа – как корона. И, как всякая корона, она играет женщину, создает образ законченный.

А вот уже с середины 30-х годов и до 50-х шляпки вяжут и плетут из всего, из чего можно вязать и плести. Модницы не гнушаются шляп с забавными названиями. Одну из них, совсем плоскую, называют «десертной тарелкой». Носят все: фантастические береты, «горшки», «таблетки», жокейские шапочки. А главное: появиться на людях без головного убора – это верх неприличия.

Сегодня нет больше роскошных шляп с перьями, ушли в прошлое вуали и цветы. Но пришел новый век, в моде – винтаж. Пусть пока это шляпки из комода, в них есть очарование и неповторимость эпохи, когда шляпка правила бал.

Марина Духан, куратор выставки дамских шляп:

Я так считаю, что я выгляжу очень органично, какую бы шляпку я не надела.

Шляпку надо носить так, как будто она всегда у тебя и была. И за счет этого вы никогда не будете выглядеть, как городская сумасшедшая.