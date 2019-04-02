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Десятиклассница представит Беларусь на международном водном конкурсе в Швеции

02 апреля 2019 18:10
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Новости Беларуси. Обстоятельная и содержательная работа. Школьница из Борисова представит Беларусь на международном конкурсе по сохранению водных ресурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Десятиклассница представит Беларусь на международном водном конкурсе в Швеции-1

В течение нескольких сезонов Александра Ханкевич исследовала воду из колодцев на наличие вредных химических веществ. Вместе с научным руководителем десятиклассница взяла пробы из 36 источников Борисовского района. И подвела итог  –  11 не пригодны для использования.

Десятиклассница представит Беларусь на международном водном конкурсе в Швеции-4

Аляксандра Ханкевич, ученица Борисовского центра экологии и туризма:
Нитраты в воде растворяются и  их невозможно определить. Попадая в организм, они вызывают очень много серьезных заболеваний. Особенно опасна така загрязненная вода для детей до 3 лет и беременных.

Десятиклассница представит Беларусь на международном водном конкурсе в Швеции-7

Алена Шубара, заведующая отделом Борисовского центра экологии и туризма:
Исследование тест-полоски может сделать любой житель Беларуси. Для этого необходимо взять тест-полоску, опустить ее в исследуемую воду и посмотреть по индикаторной шкале, что получилось.

Десятиклассница представит Беларусь на международном водном конкурсе в Швеции-10


Все исследования носят оценочный характер. Данные поступают в центр экологических решений. Кроме девочки, в Швецию поедет еще один победитель республиканского этапа: Егор Соколов - житель Гродно. В совместном проекте школьники планируют не только исследовать проблему загрязнения воды, но и предложить ее решение. Защищать свои идеи юные изобретатели будут в конце лета.

# Белорусская наука # общество # Аляксандра Ханкевич # Алена Шубара # Фотофакт

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