Десятиклассница представит Беларусь на международном водном конкурсе в Швеции

Новости Беларуси. Обстоятельная и содержательная работа. Школьница из Борисова представит Беларусь на международном конкурсе по сохранению водных ресурсов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение нескольких сезонов Александра Ханкевич исследовала воду из колодцев на наличие вредных химических веществ. Вместе с научным руководителем десятиклассница взяла пробы из 36 источников Борисовского района. И подвела итог – 11 не пригодны для использования.

Аляксандра Ханкевич, ученица Борисовского центра экологии и туризма:

Нитраты в воде растворяются и их невозможно определить. Попадая в организм, они вызывают очень много серьезных заболеваний. Особенно опасна така загрязненная вода для детей до 3 лет и беременных.

Алена Шубара, заведующая отделом Борисовского центра экологии и туризма:

Исследование тест-полоски может сделать любой житель Беларуси. Для этого необходимо взять тест-полоску, опустить ее в исследуемую воду и посмотреть по индикаторной шкале, что получилось.