Мисс Вселенная-2013. Венесуэлка Габриэла Ислер – победительница конкурса

Новости России. Титул «Мисс Вселенная-2013» завоевала 25-летняя венесуэлка Габриэла Ислер. Рост девушки – 180 см. Габриэла работает на телевидении. Среди увлечений – танцы, особенно фламенко. Красавица считает рождение ребёнка самым важным событием в жизни любой девушки. Девиз Габриэлы – «Нет неудачи, после которой женщина не могла бы подняться». Никогда не сдаваться, несмотря ни на что, девушку научила мама.

Победительница конкурса «Мисс Вселенная-2013» получила на временное пользование диадему из белого и жёлтого золота. Награду стоимостью $120 тысяч самой красивой девушке планеты вручила обладательница титула «Мисс Вселенная-2012» Оливия Калпо. Кроме того, красавица получила сертификат на сумму $270 тысяч, а также оплаченное проживание на протяжении года в Нью-Йорке.

В скором времени после финала победительница конкурса «Мисс Вселенная» заключит эксклюзивный контракт с Miss Universe Organization. В рамках договора красавица должна участвовать в различных мероприятиях, оговоренных в контракте.

Второе место заняла 23-летняя испанка Патрисия Родригес, третье - 22-летняя представительница Эквадора Констанца Баес.

Напомним, конкурс «Мисс Вселенная» впервые в истории проходил в России. Из 86 участниц из разных стран мира в финал вышли 16. Это представительницы Коста-Рики, Украины, Китая, Эквадора, Великобритании, Индонезии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, Пуэрто-Рико, Испании, США, Никарагуа, Швейцарии, Индии, Бразилии, Филиппин. Финал конкурса транслировался в 190 странах мира.

Жюри возглавил Стивен Тайлер, участник американской рок-группы Aerosmith. Певец Филипп Киркоров – единственный представитель России в жюри конкурса «Мисс Вселенная». В интервью «Комсомольской правде» накануне конкурса певец признался, что для него это большая честь.



Филипп Киркоров, певец:

Для меня, конечно же, огромная честь, что организаторы знаменитого конкурса пригласили меня в жюри «Мисс Вселенная». Безусловно, это большое событие, что наша страна впервые принимает этот конкурс у себя.

На финальное шоу «Мисс Вселенная» в российскую столицу прибыл и владелец конкурса, миллиардер и телеведущий Дональд Трамп. По словам Трампа, сегодняшнее шоу в Crocus City Hall стало самым грандиозным из всех, которые проводились ранее. Россию на конкурсе представляла обладательница титула «Мисс Россия – 2013» Эльмира Абдразакова (смотрите видео).