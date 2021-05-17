Титул «Мисс Вселенная» завоевала 26-летняя жительница Мексики

Новости США. В США назвали обладательницу титула «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. В США назвали обладательницу титула «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бриллиантовую корону вручили 26-летней программистке из Мексики. Андреа Меса стала главной героиней 69-й церемонии конкурса, из-за пандемии коронавируса определившей в 2021 году «Мисс Вселенную» 2020-го.
В финал также прошли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Они блистали на подиуме в одном из отелей в городе Голливуд, здание которого выполнено в форме гитары.