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Титул «Мисс Вселенная» завоевала 26-летняя жительница Мексики

17 мая 2021 07:44
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Новости США. В США назвали обладательницу титула «Мисс Вселенная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Титул «Мисс Вселенная» завоевала 26-летняя жительница Мексики -1

Бриллиантовую корону вручили 26-летней программистке из Мексики. Андреа Меса стала главной героиней 69-й церемонии конкурса, из-за пандемии коронавируса определившей в 2021 году «Мисс Вселенную» 2020-го.

Титул «Мисс Вселенная» завоевала 26-летняя жительница Мексики -4

В финал также прошли девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики. Они блистали на подиуме в одном из отелей в городе Голливуд, здание которого выполнено в форме гитары.

# Конкурс красоты # Фотофакт

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