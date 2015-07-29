Белорусские дизайнеры представили новую уникальную осенне-зимнюю коллекцию трикотажных изделий

«Готовь сани летом, а телегу зимой» – не просто хорошая привычка для ценителей комфорта, но и принцип работы любой модной индустрии. Исключением не стал и белорусский производитель трикотажных изделий: осенне-зимнюю коллекцию подготовили еще прошлой осенью. Главная задача – удивлять и радовать своих покупателей.

Пушистая итальянская пряжа и традиционный белорусский орнамент. Так результаты «теплого» интернационального сотрудничества позволят отечественной трикотажной продукции свободно конкурировать на рынке по главному критерию - «цена-качество».

Дебютным также стал автоматизированный производственный процесс новой коллекции: теперь на изготовление единицы вязаного изделия требуется около часа, вместо месяцев ручной вязки. Существенная экономия не только времени, но и расходных материалов.

Перед тем, как попасть на прилавок магазина, продукцию испытывают в специальной сырьевой лаборатории, обязательно выстирывают разными способами, и только после, с неприхотливым, «мягким и пушистым» характером, выставляют на радость будущим покупателям.