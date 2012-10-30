Конкурс красоты «Миссис Европа-2012» пройдёт в Беларуси с 19 по 26 ноября

Новости Беларуси. Международный конкурс красоты «Миссис Европа-2012» пройдет в Беларуси с 19 по 26 ноября. Об этом сообщила Наталья Трофимова, организатор конкурса, представительница Беларуси на международном конкурсе «Миссис Вселенная-2012».

Наталья Трофимова, организатор конкурса:

Беларусь выбрана неслучайно. На конкурсе "Миссис Вселенная-2012" я стала победительницей в номинации "Дружба". По условиям конкурса обладательница этого титула может провести "Миссис Европу" в своей стране.



«Миссис Европа» - конкурс среди замужних, состоявшихся, успешных женщин от 20 до 45 лет. По словам Натальи Трофимовой, за годы существования конкурс превратился в значимое социально-культурное событие.

За титул первой красавицы Европы сразятся 15 красавиц из 15 стран Европы. Победительница конкурса «Миссис Европа-2012» получит корону стоимостью в 3 тыс. евро, а также определенные обязательства: в течение всего года коронованная красавица и пятерка вице-миссис обязаны принимать участие в организации и проведении благотворительных мероприятиях в своей стране.

Наталья Трофимова, организатор конкурса:

Пятнадцать женщин, которые приедут на конкурс в Минск в ноябре, станут на время послами доброй воли в нашей стране. Они выступят с докладами на форуме, посвященном благотворительным фондам, посетят детские дома, больных с суицидальным поведением. Все они приедут в Беларусь со своими национальными сувенирами, которые подарят участницам конкурса и городу Минску, а также подарками для воспитанников белорусских детских домов.

Напомним, Беларусь на конкурсе представит победительница национального отборочного тура конкурса «Миссис Европа-2012», обладательница титула «Мисс Минск-2007» Василиса Рымжа. В 2008 году девушка вышла замуж, через год родила сына. Теперь красавица готова вновь покорять подиумы. Белорусская красавица уверена: в жизни, да и на любом конкурсе красоты, главное – вера в себя и свои силы.