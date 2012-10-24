Как выбрать модные и качественные колготы?

Тонкая работа – выбрать колготки. Казалось бы, мелочь гардероба, а глаза разбегаются от разнообразия. Как же правильно выбрать колготы?

Яна Гурова, дизайнер одежды:

Мне очень нравятся колготы с лайкрой и блеском. Она создают очень красивую форму, обтекаемую форму ноги и подчеркивают стройность.

Для обозначения лотности колготок используют обозначение DEN. Оно обозначает вес нити длиной 9 километров в граммах.

Яна Гурова, дизайнер одежды:

Есть колготки, которые поддерживают и создают форму тела – это зависит от микрофибры. Чем больше микрофибры – тем лучше сохраняется, моделируется форма тела. Чем больше лайкры – тем лучше и дольше колготки могут сохранять форму.

Цвет колгот должен походить к тону одежды, а обувь – быть темнее, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Яна Гурова, дизайнер одежды:

Данной осенью в тенденцию входят плотные и яркие колготки. Если говорить о цветах, то дизайнеры отдали предпочтение бирюзе и бордо. До сих пор в тренде горошек и этника сезона три уже держится на подиумах.