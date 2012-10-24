Прямой эфир

Как выбрать модные и качественные колготы?

24 октября 2012 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тонкая работа – выбрать колготки. Казалось бы, мелочь гардероба, а глаза разбегаются от разнообразия. Как же правильно выбрать колготы?

Яна Гурова, дизайнер одежды:
Мне очень нравятся колготы с лайкрой и блеском. Она создают очень красивую форму, обтекаемую форму ноги и подчеркивают стройность.

Для обозначения лотности колготок используют обозначение DEN. Оно обозначает вес нити длиной 9 километров в граммах.

Яна Гурова, дизайнер одежды:
Есть колготки, которые поддерживают и создают форму тела – это зависит от микрофибры. Чем больше микрофибры – тем лучше сохраняется, моделируется форма тела. Чем больше лайкры – тем лучше и дольше колготки могут сохранять форму.

Цвет колгот должен походить к тону одежды, а обувь – быть темнее, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Яна Гурова, дизайнер одежды:
Данной осенью в тенденцию входят плотные и яркие колготки. Если говорить о цветах, то дизайнеры отдали предпочтение бирюзе и бордо. До сих пор в тренде горошек и этника сезона три уже держится на подиумах.

# Одежда # Мода

Другие новости рубрики

Все новости
24 октября 2012 10:15

Бюстгальтер, который стоит 2,5 миллиона долларов!

22 октября 2012 12:51

Как сделать серую осень намного ярче с помощью шарфов и платков. Советы от дизайнера Юлии Латушкиной

22 октября 2012 08:46

В Минске выбрали самую красивую девушку белорусского Интернета