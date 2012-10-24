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Бюстгальтер, который стоит 2,5 миллиона долларов!

24 октября 2012 10:15
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Одежда может стоить миллионы долларов. Ценность ей придает время либо...бриллианты!

Ежегодна одна из известных марок нижнего белья выпускает эксклюзивный бюстгальтер, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. В 2012 году честь представить бриллиантовый бюстгальтер выпала топ-модели Алессандре Амбросио. Стоимость этого предмета 2,5 миллиона долларов. Он украшен 5 тысячами камней: бриллиантами, сапфирами, рубинами и аметистами. Также использовано 18 каратное розовое и желтое золото. Самым драгоценным украшением этого бюстгальтера стали 2 булавки в виде цветов и один цветок-брошь.

# Фотофакт # Драгоценности # Мода

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