Бюстгальтер, который стоит 2,5 миллиона долларов!

Одежда может стоить миллионы долларов. Ценность ей придает время либо...бриллианты!

Ежегодна одна из известных марок нижнего белья выпускает эксклюзивный бюстгальтер, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ. В 2012 году честь представить бриллиантовый бюстгальтер выпала топ-модели Алессандре Амбросио. Стоимость этого предмета 2,5 миллиона долларов. Он украшен 5 тысячами камней: бриллиантами, сапфирами, рубинами и аметистами. Также использовано 18 каратное розовое и желтое золото. Самым драгоценным украшением этого бюстгальтера стали 2 булавки в виде цветов и один цветок-брошь.