Как сделать серую осень намного ярче с помощью шарфов и платков. Советы от дизайнера Юлии Латушкиной

Шарф – не такая уж однозначная вещь в нашем гардеробе. Для многих это лишь защита от холода и ветра. А для некоторых своеобразная палочка выручалочка, способная преобразить образ, придать элегантность и новизну.

Этот аксессуар допускается использовать в любое время года и сочетать практически с любыми нарядами. Шарфики поражают разнообразием расцветок, форм и материалов изготовления. Их шьют из различных тканей, вяжут из ниток, украшают вышивкой, косичками, бахромой и даже бисером.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Изобилие и разнообразие наших шарфиков помогает нам в их выборе. Существует очень много разнообразных техник их завязывания. Потому что у каждой формы есть своя техника.

Актуальными считаются яркие и многоцветные варианты шарфов, которые отлично гармонируют с однотонными вещами и способны добавить наряду красок. И, напротив, в сочетании с цветной одеждой лучше будет смотреться черный шарфик. Не будет лишним учитывать при выборе шарфа и свой цветотип, ведь этот аксессуар носится ближе всего к лицу.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Я хочу вам предложить, чтобы больше разукрасить свою жизнь, выбрать два одинаковых шарфика (по структуре, по своей модели), но разных по цветам. Чтобы он играл после завязывания, его нужно расправить в несколько слоев.

Еще один многообразный и многофункциональный аксессуар осеннего гардероба – платок. Большие платки хорошо носить на плечах в качестве оригинальной накидки, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Его нужно красиво задрапировать на шее и так, чтобы он не перегружал девушку.

Для этих целей самым удачным вариантом будет павлопосадский платок. Насыщенная палитра ярких красок и всевозможных узоров не оставит равнодушной ни одну красавицу.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Одна из новейших тенденций этого сезона – это сшитые вглухую шарфы.

Шарф-снуд (по-другому, шарф-труба или шарф-хомут) пришел к нам из моды 80-х. Он шикарно смотрится в нескольких вариантах: его можно завязать в петлю как обычный шарф, свернуть в два или три оборота и надеть через голову. А можно использовать снуд как шарф-капюшон.

Юлия Латушкина, дизайнер:

Можно его носить как элементарный палантин. Если вам очень холодно, вы можете его всегда накинуть на себя и согреться.

Такой же вариант можно накинуть на голову и, аккуратно закрутив вокруг шеи, получить шарф-капор.

Юлия Латушкина, дизайнер:

У меня есть очень большой палантин, который обточен тканью с двух сторон. Мы его накидываем на голову. Можем сделать его большим-большим шарфом. Можем накинуть его сразу же на плечо и, закрепив какой-то красивой брошью, можем задрапировать так, как нам выгодно и удобно. И никто не поймет, что это простой кусочек ткани. И складывать его так долго, как шарфы, не требуется.

Круговой шарф может быть разной длины и ширины. В основном, он выполняется из шерстяных нитей, но есть интересные модели из искусственного или натурального меха.