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Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы

04 апреля 2019 07:14
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Новости Беларуси. На конкурсе «Мисс мира-2019» Беларусь представит Анастасия Лавринчук. Девушка является второй вице-Мисс Беларусь.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национальной школы красоты, Анастасия – минчанка, учится на втором курсе Института бизнеса БГУ.   

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -1

 Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Среди хобби и увлечений девушки – чтение книг и самообразование. Сейчас большое внимание Анастасия уделяет английскому языку, дефиле и постановке речи.    

Судьбоносная шутка или Что осталось за кадром конкурса «Мисс Беларусь»    

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -4

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

При подготовке к престижному международному конкурсу девушке предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец и подготовить презентационные видеоролики. В этом участнице поможет Национальная школа красоты. Также на «Мисс мира» уделяется внимание благотворительной деятельности участниц – Анастасия в течение долгого времени посещает детские дома вместе с родителями, а также принимает участие в благотворительных акциях.  

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -7

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -9

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

В этом году конкурс «Мисс мира» пройдет в Таиланде. Именно сюда приедут красавицы более чем из ста стран.  

В 2018 году белорусская участница Мария Василевич вошла в пятерку и стала обладательницей титула «Мисс Европа».  

Мария Василевич показала лучший результат за всю историю участия Беларуси в конкурсе (читать далее).  

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -12

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -14

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -16

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -18

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -20

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -22

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы -24

Фото: instagram.com/anastasia_laurynchuk

# Мисс мира # калейдоскоп # Анастасия Лавринчук # Мария Василевич # Фотофакт

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