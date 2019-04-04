Минчанка Анастасия Лавринчук представит Беларусь на конкурсе «Мисс Мира-2019». 11 фото красавицы

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Национальной школы красоты, Анастасия – минчанка, учится на втором курсе Института бизнеса БГУ.

Новости Беларуси. На конкурсе «Мисс мира-2019» Беларусь представит Анастасия Лавринчук. Девушка является второй вице-Мисс Беларусь.

Среди хобби и увлечений девушки – чтение книг и самообразование. Сейчас большое внимание Анастасия уделяет английскому языку, дефиле и постановке речи.

При подготовке к престижному международному конкурсу девушке предстоит изготовить сценические наряды, поставить творческий номер, народный танец и подготовить презентационные видеоролики. В этом участнице поможет Национальная школа красоты. Также на «Мисс мира» уделяется внимание благотворительной деятельности участниц – Анастасия в течение долгого времени посещает детские дома вместе с родителями, а также принимает участие в благотворительных акциях.

В этом году конкурс «Мисс мира» пройдет в Таиланде. Именно сюда приедут красавицы более чем из ста стран.

В 2018 году белорусская участница Мария Василевич вошла в пятерку и стала обладательницей титула «Мисс Европа».