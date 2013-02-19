Коллекция в стиле элегантного милитари от белорусского дизайнера Ольги Кардаш

Волшебная мелодия любви, аромат роз, трепетные признания - на февральском календаре самое романтичное «love-story» года - День влюбленных. Под стать этому празднику белорусский дизайнер Ольга Кардаш свою новую весеннюю коллекцию наполнила настоящими феромонами любви.

Ольга Кардаш, дизайнер:

Я хотела сделать аналогичные платья, такие же как у меня в коллекции, только в самом ярком, самом страстном цвете - алом и ярко-розовом. Я вообще очень люблю сильных женщин и сама стараюсь сама такой быть. Поэтому и выбрала в качестве вдохновения стиль милитари.

Эпоха 40-х годов и всегда модное ретро - молниеносный декор, воротнички, детали на платьях, напоминающие военное обмундирование, и бандажи. Простые формы, объемные плечи, акцент на талию.

Милитари Ольги Кардаш боевым обмундированием не назовешь. Это лишь стильный полунамек, тонкая грань между мужественностью, силой воли, женственностью и элегантностью. К тому же, для дерзкого и строгого милитари в 40-ые всегда была кокетливая пара стиля.

Ольга Кардаш:

В 40-ые годы это немного Pin-up. Сам стиль был призван поддерживать американскую армию, а это взаимосвязано с милитари. У нас нет вырезов декольте, у нас открытая спина. Спина обнажена - это очень эротично, при том что все остальное строго закрыто. Платья в основном приталенные. Я выбирала такие силуэты, так как это элегантно и женственно.

Мятный, сине-голубой, нежно-фисташковый, горчичный, черный - в своей палитре дизайнер играет на контрастах. День Святого Валентина и образы «леди в красном» не исключение. Правда подобрать к таким лукам аксессуары, чтобы стать еще ярче, непросто.

Дизайнер Мила Игнатик разбирается в трендах будущего сезона и провела стильный урок для любителей программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Мила Игнатик, дизайнер аксессуаров:

Этой весной модно использовать аксессуары, которые по своей форме напоминают предметы живой природы. Это те же ягодки, цветы, которые мы можем наблюдать весной и летом. Если на какой-то праздничный вечер вы решили надеть красный комбинезон, то под него не нужно использовать красные аксессуары, потому что они просто потеряются. Под такой комбинезон хорошо будет смотреться колье черного цвета. Оно, будучи ярким, дополнит образ.