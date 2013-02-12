Коллекция домашней одежды для юношей от учащихся Копыльского профессионально-технического колледжа

Новости Беларуси. Гран-при получили учащиеся Копыльского профессионально-технического колледжа на областном конкурсе молодежных инновационных бизнес-идей. Одна из разработок студентов – коллекция домашнего одежды для юношей. Комплект настолько удачно и оригинально оформленный, что его собираются запатентовать.

Коллекцию уже одобрили в Республиканском центре интеллектуальной собственности.

Бернарда Леоненко, преподаватель УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж»:

Здесь учитываются эргономические особенности юношей. И фартук внизу разрезан и прихвачен на манжеты. В комплекте присутствуют также нарукавники и бандана. В таких комплектах они могут работать как на кухне, так и при уборке помещений.

Андрей Темный, ученик УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж»:

Костюм практичный, удобный. Мы в нем проводим дежурства в столовых.

Еще одна коллекция копыльских мастеров «Хуторок» примет участие в модном фестивале «Белорусский венок». Выполнена она в национальном стиле. Но на современный манер. С применением самой разнообразной техники вышивки.

В модных показах учащиеся Копыльского колледжа участвуют регулярно, уже почти 20 лет подряд. И все время возвращаются с дипломами. 7 их коллекций находятся в музеях области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бернарда Леоненко, преподаватель УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж»:

Присутствует вышивка, отделка. И крой национального белорусского стиля. И, конечно, хочется сказать, что национальный стиль тогда становится и имеет какой-то смысл, когда он хорош, гармоничен. Данные коллекции с удовольствием носят наши учащиеся и демонстрируют на различных выставках.