Как правильно подобрать одежду под ваш тип фигуры?

По погоде одеваться не так уж и сложно. А вот подобрать одежду по типу фигуры - целая наука. Как это сделать, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Если вы обладательница типа фигуры под названием «перевернутый треугольник», то, скорее всего, у вас широкие плечи и узкие бедра. Вам подойдут блузы и платья с V-образным вырезом в области декольте. Дополняйте свой образ длинными цепочками и бусами - они отвлекут внимание от широких плеч и удлинят силуэт.

Светлана Гнеденок, стилист, дизайнер одежды:

Модель платья, которую мы можем надеть на тип фигуры в виде перевернутого треугольника - это платье с широкими плечами, которые мы визуально уменьшаем за счет воланов. Волан опускается и плечо кажется маленьким и узким.

Для «прямоугольного» типа фигуры характерна малозаметная разница между плечами, талией и бедрами. Отсутствие изгибов такой фигуры можно компенсировать драпировками, декором и крупными деталями. А вот простых облегающих платьев советуют избегать.

Светлана Гнеденок:

При этом типе фигуры не нужно акцентировать внимание ни на плечах, ни на бедрах. Дело в том, что это подростковая фигура, при которой нужно определить линию талии. Это можно сделать с помощью широких поясов, каких-то украшений.

«Песочные часы» - самый женственный тип фигуры, обладательнице которого подойдет абсолютно любой фасон. Но самым выигрышным будет облегающее платье.

Обладательницам «грушевидной» фигуры придется забыть об облегающих юбках и юбках-трапециях. Этому типу фигуры характерны узкие плечи и широкие бедра. На такой фигуре хорошо будут выглядеть платья с пышными рукавами и широкими воротниками.

Светлана Гнеденок:

Когда бедра больше нежели плечи, внимание акцентируется на плечевой пояс. Тогда визуально расширяются плечи.

Последний тип фигуры - «яблоко». Обычно это полные люди с покатыми плечами. При таком типе нужно избегать рюш и теснин - того, что создает дополнительный объем. Глубокий вырез, декор по воротничку - все это подойдет. Идеальное платье в этом случае - полуприлегающее, без отрезных линий с большим количеством вертикальных швов и выточек.

Светлана Гнеденок:

В этом случае достаточно профессионально применять мелкий принт - рисунок на ткани, который разобьет некоторые части фигуры и сделает ее гораздо тоньше.