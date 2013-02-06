Обувные тенденции весна-лето 2013. Советы итальянского дизайнера

В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» итальянский дизайнер обуви Маурицио Якопини.

Скажите, мы смотрим на Вашу обувь, которая находится в студии и, кажется, только хорошему сумасшедшему человеку могут прийти в голову такие идеи. Откуда Вы берете идеи?

Маурицио Якопини, итальянский дизайнер обуви:

Начнем с того, что я занимаюсь с самого детства вольно или не вольно дизайном обуви. Это для меня очень длинная история. Приходило много разных идей. Со временем пришла мысль и о том, что не только чувства надо вкладывать.

Почему Вас потянуло именно к обуви? Почему не одежда?

Маурицио Якопини:

У меня так в жизни получилось, потому что я третий в поколении, кто этим занимается. Дедушка у меня тоже занимался именно дизайном женской обуви.

Вы можете по обуви человека определить его качества, что-то сказать о его характере?

Маурицио Якопини:

Очень многое можно сказать о человеке, есть у него вкус или его полное отсутствие. О женщине можно сказать очень-очень многое.

Вы делаете женские туфли. Вы сами когда-нибудь вставали на каблуки? Вы понимаете, что это такое, ходить на каблуках?

Маурицио Якопини:

Всего лишь один раз, на фабрике, я попробовал это сделать для того, чтобы понять, насколько удобно чувствует себя нога в определенной модели на высоком каблуке. И понял, что лучше этого не повторять, потому что слишком у нас разные с женщинами ноги.

А муза есть, которая Вас вдохновляет?

Маурицио Якопини:

Вы знаете, у меня нет и никогда не было конкретной музы, какой-то великой актрисы, какой-то женщины. Для меня, если можно так выразиться, настоящая муза – это женственность. Когда я что-то создаю, я думаю о женщине и ее женственности.

Маурицио, сейчас нас смотрит очень много девушек, они думают, а что же модно будет носить в этом сезоне? Какой цвет, материал, фасон обуви? Можете пару подсказок им дать?

Маурицио Якопини:

О тенденциях весеннее-летнего сезона можно сказать, что, пожалуй, цветовая гамма станет еще более разнообразной и яркой. Правда, следует отметить, что больше будет присутствовать белый цвет. Это будет одна из тенденций. Женщина в весеннее-летний сезон получает еще больше свободы выбора в цветовом отношении и, главное, будьте ярче – это всегда модно.

Сейчас часто можно встретить обувь с прозрачными элементами. Это новый тренд?

Маурицио Якопини:

Вы правы, это одна из тенденций и достаточно заметная. Сделать ногу как можно более обнаженной. Видимо, это тенденция определенной сексуальности, которая касается не только обуви, но и других аксессуаров.

Что же можно носить мужчинам? Надеюсь, что-то желтое, ярко-красное?

Маурицио Якопини:

Как раз мужчины должны подумать о классике весьма серьезно, потому что классическая обувь, особенно хорошо сделанная, выполненная вручную, она отражает настоящего мужчину. Потому что если мужчина носит экстравагантную обувь, он выглядит несколько, по крайней мере, смешно.

Мне кажется, что мужчины-дизайнеры, скоро поставят женщин на пуанты, судя по высоте каблука, по подъему. Хорошо жить в Италии, иметь мягкий климат, мы живем в Беларуси. Можно ли сделать валенки, угги? Может ли теплая обувь быть практичной, красивой, что для этого нужно сделать?

Маурицио Якопини:

Несомненно! Можно сделать и теплую обувь очень-очень красивой, даже теплую женскую обувь можно сделать весьма элегантной.