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«KERAMIN» – как источник вдохновения. Гости программы «УТРО» о конкурсе дизайнеров

27 ноября 2015 08:45
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Многие творческие люди веками и столетиями искали себе музу, чем-то вдохновлялись. И вот, наступили времена, когда керамическая плитка может вдохновить модного дизайнера пошить платье или создать целую коллекцию одежды. И более того – они будут не просто красивыми, но ещё и побеждать в конкурсе. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Николаева, заместитель начальника управления маркетинга компании «Керамин-Столица Инвест», Алена Королева, руководитель управления маркетинга компании «Керамин-Столица Инвест», Николай Шетько, дизайнер, победитель конкурса «Керамин-2015».

# Керамика # Фотофакт # Мода # Алена Королева # Николай Шетько # Ирина Николаева

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