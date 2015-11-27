«KERAMIN» – как источник вдохновения. Гости программы «УТРО» о конкурсе дизайнеров

Многие творческие люди веками и столетиями искали себе музу, чем-то вдохновлялись. И вот, наступили времена, когда керамическая плитка может вдохновить модного дизайнера пошить платье или создать целую коллекцию одежды. И более того – они будут не просто красивыми, но ещё и побеждать в конкурсе.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Николаева, заместитель начальника управления маркетинга компании «Керамин-Столица Инвест», Алена Королева, руководитель управления маркетинга компании «Керамин-Столица Инвест», Николай Шетько, дизайнер, победитель конкурса «Керамин-2015».