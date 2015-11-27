Мисс мира-2015: ради победы девушки готовы носить платья весом 15 кг и перья бразильских птиц

Новости Китая. Один из самых зрелищных и ожидаемых этапов финала ежегодного конкурса красоты Мисс мира уже идет полным ходом, ведь просмотр номеров народного танца уже начался. 117 конкурсанток, многим из которых пришлось провести в пути более суток, чтобы прибыть в город Санья (Китай), привезли с собой свои национальные костюмы, некоторые из которых весят около 15 кг.



Фото. Представительница Гватемалы

Эти национальные костюмы представляют зрителям смешение традиционной и уникальной интерпретации происхождения конкурсанток. Просмотр танцев мира стал действительно ярким и бодрящим зрелищем красок, культур и необычного сочетания исторических традиций и инноваций. Каждый национальный костюм, несомненно, является произведением искусства.



Фото. Представительница Франции

Корреспондент официального сайта конкурса Мисс мира решил узнать немного больше о том, что эти наряды представляют собой и значат для конкурсанток и их соотечественников. Гайана:

Дизайнером моего национального платья, которое выражает мое происхождение, является талантливый Роджер Гэри. Гайана включает в себя шесть этнических групп: индейцы, африканцы, европейцы, португальцы, американские индейцы и латиноамериканцы. Мое платье - символ смешения культур в моей стране. Танец, который я продемонстрировала в своем наряде, является национальным. Меня вдохновили мои бабушка и дедушка, которых привезли в Гайану в качестве рабов.

Бразилия:

Мой наряд изображает птиц Бразилии. На самом деле, он сделан из перьев различных видов бразильских птиц. Красные, оранжевые и желтые оттенки моего платья – это мои любимые цвета, которые приносят мне удачу.

Багамские острова:

Я одета, как соломенная кукла. Любой, кто посещал Багамские острова или интересовался страной, знает, что жители Багам очень любят изделия из соломы: соломенная обувь, шляпы и многое другое. Поэтому мое платье представляет именно эту особенность культуры. Кроме того, в моем наряде помимо соломы присутствуют цветы, которых также много на Багамских островах, и ракушки. Отделка платья выполнена из мешковины, что придает ему волнистый вид. При создании моего наряда дизайнеры хотели передать энергичность и веселье Багамских островов.

Фиджи:

Мое платье выражает разнообразие и изящество, а также традиционные ценности народа Фиджи. Рисунки на моем наряде изображают мой народ и наши уникальные обряды, главным образом, в сельской местности. Сама я - представительница разных культур, включая народ Тонга. Таким образом, я хотела, чтобы рисунки на платье отражали разнообразие культур.

Венгрия:

Мое платье является современной версией национального венгерского костюма с использованием наших национальных цветов. Я представляла традиционный венгерский цыганский танец. Музыка, под которую я танцевала, очень популярна в Венгрии, ее можно услышать в любом клубе.

Южная Корея:

Мое платье – это сочетание национального традиционного корейского костюма Ханбок с элементами современной корейской культуры. Низ платья состоит из лоскутов ткани, который представляет династию Чосон. Наши предки собирали лоскуты ткани и сшивали их, чтобы утепляться зимой, поэтому мой наряд показывает трудолюбие и бережливость моих предков.

О конкурсных нарядах представительниц других стран мира читайте здесь!



Фото. Конкурсантки Мисс мира-2015