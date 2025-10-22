Новости по тегу #Ирина Николаева

Нативная реклама – это когда покупаешь образ жизни. То есть понимаешь, что не нужен конкретный предмет, а видишь всю картинку целиком.
Большой маркетинговый комплекс – это реклама в социальных сетях, реклама в интернете всех доступных форматов, наружная реклама.
В Минске решили заранее поздравить ветеранов сферы и действующих сотрудников во время торжественного собрания.
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