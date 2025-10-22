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Новости по тегу #Ирина Николаева

Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога
22 октября 2025 16:04

Не призывает к покупкам – что такое нативная реклама, узнали у маркетолога

Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи
22 октября 2025 16:02

Борются за покупателя всеми возможными способами – какие инструменты используют маркетологи

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации
10 октября 2025 17:11

В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики
25 октября 2018 17:16

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

«KERAMIN» – как источник вдохновения. Гости программы «УТРО» о конкурсе дизайнеров
27 ноября 2015 08:45

«KERAMIN» – как источник вдохновения. Гости программы «УТРО» о конкурсе дизайнеров