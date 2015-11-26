Мисс мира-2015: конкурс красоты официально стартует в китайском городе Санья
Новости Китая. Конкурс Мисс мира-2015 официально стартовал. 117 юных красавиц, которые будут бороться за самую престижную корону королевы красоты, направляются, а некоторые уже прибыли на тропический остров Санья!
В течение месяца конкурсантки будут жить в шикарном отеле Beauty Crown Grand Hotel. Этот самый новый и самый дорогой отель в Санья стал домом для конкурсанток, пока они соревнуются в различных конкурсах, а также участвуют в культурных и благотворительных событиях, в попытке получить заветный титул и завести новых друзей на всю жизнь.
Фото. представительницы Дании, Северной Ирландии, Индии
Многие конкурсантки впервые приехали в Китай, поэтому очень интересно узнать их первые впечатления о Санья и мнение о предстоящем конкурсе.
Корреспондент официального сайта конкурса задал несколько вопросов представительницам Австрии, Австралии, Гватемалы и Виргинских островов (США).
Каковы ваши первые впечатления о Санья?
Австрия:
Я очень впечатлена Санья! Наш отель такой роскошный, такой красивый, почти как в сказке! Персонал очень дружелюбен и всегда готов помочь. О чем бы ты не попросил, они всегда стараются сделать так, чтобы тебе было комфортно.
Фото. Представительница Австрии
Австралия:
Здесь очень красиво. Местный тропический климат почти такой же, как в Австралии. Я чувствую себя как дома! Поверите вы или нет, но в Австралии есть штат Тасмания, который по размеру совпадает с островом Хайнань. Я с нетерпением жду возможности насладиться красотой этого невероятного острова.
Гватемала:
С самого прибытия в Санья люди вокруг очень приветливы и дружелюбны. Погода здесь прекрасная, а море такое же спокойное и красивое, как в Гватемале. Гватемалу называют страной вечной весны, так как там достаточно тепло. Санья - прекрасное место, где можно отдохнуть душой и телом и быть довольным собой.
Виргинские острова (США):
Санья оказался больше, чем я ожидала. Меня очень впечатлили местные пляжи. Моя страна находится в Карибском бассейне, она известна своими невероятно красивыми пляжами. Увидеть здесь такой красивый пейзаж - это неожиданный, но приятный сюрприз.
Фото. Представительницы Виргинских островов (США) и Британских Виргинских островов прибыли в Санья вместе (фото)
Нервничаете ли вы из-за конкурса?
Австрия:
Я больше волнуюсь, чем нервничаю. Я начала готовиться сразу же после того, как победила на конкурсе Мисс Австрия. Я с нетерпением жду начала конкурса!
Австралия:
Я и нервничаю, и волнуюсь. Все же, волнение преобладает. Наша дорога на конкурс Мисс мира-2015 была очень увлекательной. Мне хочется поскорее встретиться с другими конкурсантками и насладиться этим временем.
Фото. Представительница Гватемалы
Гватемала: Я немного нервничаю, потому что это первое такое крупное событие в моей жизни. Я уже участвовала в четырех больших конкурсах, но впервые в таком масштабе. Я очень счастлива представлять мою любимую страну, Гватемалу.
Виргинские острова (США):
Я немного волнуюсь, но с нетерпением ожидаю начала! Больше всего меня интересует конкурс моделей. Я работаю в качестве модели уже 9 лет, за это время я отточила свое мастерство. Надеюсь, что хорошо выступлю на конкурсе!
Какой опыт вы надеетесь почерпнуть?
Австрия:
Я уверена, что этот опыт пригодится мне в жизни. Возможность встретить столько девушек из разных стран представляется только раз в жизни.
Австралия:
Меня очень радует, что я смогу встретиться с другими девушками и узнать о них побольше. Я считаю, что люди, которые находятся рядом, могут научить многому. Я буду очень рада поделиться своим опытом с другими конкурсантками.
Фото. Представительница Австралии
Гватемала:
Мисс мира обращает внимание не только на физическую красоту. Они используют красоту, чтобы помочь нуждающимся. Это не бесполезный конкурс для эгоистов. Мисс мира - это способ объединить мир. Надеюсь, этот конкурс поможет мне стать лучше.
Виргинские острова (США):
Я приехала с маленького острова, поэтому я никогда раньше не участвовала в событиях подобного масштаба. Участвовать в конкурсе Мисс мира вместе со 120 другими девушками, узнавать о них больше – все это бесценно. Я буду беречь эти воспоминания.
Перевод для ctv.by: Татьяна Малаховская