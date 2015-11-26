Мисс мира-2015: конкурс красоты официально стартует в китайском городе Санья

Новости Китая. Конкурс Мисс мира-2015 официально стартовал. 117 юных красавиц, которые будут бороться за самую престижную корону королевы красоты, направляются, а некоторые уже прибыли на тропический остров Санья! В течение месяца конкурсантки будут жить в шикарном отеле Beauty Crown Grand Hotel. Этот самый новый и самый дорогой отель в Санья стал домом для конкурсанток, пока они соревнуются в различных конкурсах, а также участвуют в культурных и благотворительных событиях, в попытке получить заветный титул и завести новых друзей на всю жизнь.



Фото. представительницы Дании, Северной Ирландии, Индии

Многие конкурсантки впервые приехали в Китай, поэтому очень интересно узнать их первые впечатления о Санья и мнение о предстоящем конкурсе. Корреспондент официального сайта конкурса задал несколько вопросов представительницам Австрии, Австралии, Гватемалы и Виргинских островов (США). Каковы ваши первые впечатления о Санья? Австрия:

Я очень впечатлена Санья! Наш отель такой роскошный, такой красивый, почти как в сказке! Персонал очень дружелюбен и всегда готов помочь. О чем бы ты не попросил, они всегда стараются сделать так, чтобы тебе было комфортно.



Фото. Представительница Австрии

Австралия:

Здесь очень красиво. Местный тропический климат почти такой же, как в Австралии. Я чувствую себя как дома! Поверите вы или нет, но в Австралии есть штат Тасмания, который по размеру совпадает с островом Хайнань. Я с нетерпением жду возможности насладиться красотой этого невероятного острова. Гватемала:

С самого прибытия в Санья люди вокруг очень приветливы и дружелюбны. Погода здесь прекрасная, а море такое же спокойное и красивое, как в Гватемале. Гватемалу называют страной вечной весны, так как там достаточно тепло. Санья - прекрасное место, где можно отдохнуть душой и телом и быть довольным собой. Виргинские острова (США):

Санья оказался больше, чем я ожидала. Меня очень впечатлили местные пляжи. Моя страна находится в Карибском бассейне, она известна своими невероятно красивыми пляжами. Увидеть здесь такой красивый пейзаж - это неожиданный, но приятный сюрприз.



Фото. Представительницы Виргинских островов (США) и Британских Виргинских островов прибыли в Санья вместе (фото)

Нервничаете ли вы из-за конкурса? Австрия:

Я больше волнуюсь, чем нервничаю. Я начала готовиться сразу же после того, как победила на конкурсе Мисс Австрия. Я с нетерпением жду начала конкурса! Австралия:

Я и нервничаю, и волнуюсь. Все же, волнение преобладает. Наша дорога на конкурс Мисс мира-2015 была очень увлекательной. Мне хочется поскорее встретиться с другими конкурсантками и насладиться этим временем.



Фото. Представительница Гватемалы

Гватемала: Я немного нервничаю, потому что это первое такое крупное событие в моей жизни. Я уже участвовала в четырех больших конкурсах, но впервые в таком масштабе. Я очень счастлива представлять мою любимую страну, Гватемалу. Виргинские острова (США):

Я немного волнуюсь, но с нетерпением ожидаю начала! Больше всего меня интересует конкурс моделей. Я работаю в качестве модели уже 9 лет, за это время я отточила свое мастерство. Надеюсь, что хорошо выступлю на конкурсе! Какой опыт вы надеетесь почерпнуть? Австрия:

Я уверена, что этот опыт пригодится мне в жизни. Возможность встретить столько девушек из разных стран представляется только раз в жизни. Австралия:

Меня очень радует, что я смогу встретиться с другими девушками и узнать о них побольше. Я считаю, что люди, которые находятся рядом, могут научить многому. Я буду очень рада поделиться своим опытом с другими конкурсантками.



Фото. Представительница Австралии