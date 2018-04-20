Интерактивные зоны, мастер-классы, этно-шоу, площадка по белорусским танцам. В Минске пройдет фестиваль «Этна Стыль»

Белорусская неделя моды закончилась, но интересные показы продолжаются! Завтра вечером в Национальной школе красоты стартует Минский международный фестиваль-конкурс «Этна Стыль».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный режиссер Национальной школы красоты, главный режиссер фестиваля «Этна Стыль» – Евгений Клемято и дизайнер одежды, участник фестиваля – Анастасия Фалькович.

Какая главная цель фестиваля «Этна Стыль»? Что ждет его зрителей и участников? Узнаете, посмотрев видеоматериал.