Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»

Уверенная походка выдает уверенного в себе мужчину, а в обуви «Марко» – еще и стильного. Весенняя коллекция от именитого бренда играет на контрастах и способна подчеркнуть индивидуальность как успешного мачо, так и стрит – хулигана.

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:

По сравнению с женской обувью, мужская отличается лаконичностью и самое основное – это качественные материалы. Здесь мы видим и классическое направление, и спортивное, и так называемый стиль casual. Современный мужчина ценит комфорт, стиль – все это мы постарались учесть при создании новых моделей.

Элегантные, стильные, классические кожаные туфли – must have всех времен.

Отменный вкус и чувство стиля олицетворяют собой модели обуви премиум-класса от «Марко». Весенняя коллекция женской обуви от «Марко» здесь. Софья Пчёлко:

Мужская обувь в линейке «премьер» выполнена из дорогих качественных материалов и выглядит очень статусно, дополнит образ современного мужчины.

Дизайнеры бренда поиграли с фактурами, подружив глянец и матовую текстуру. Цветовые решения: графитовый, насыщенный черничный, в меру горчичный, сочный бургунди. А сочетание черного с желтым – главный тренд нынешнего сезона. Софья Пчёлко:

Я думаю, эта обувь рассчитана на молодежный сегмент, но тем не менее, мужчина, который одет в стиле casual, может купить себе такие туфли.

Фешн-индустрия сегодня стирает границы стилей. «Марко» предлагает модный компромисс. Софья Пчёлко:

Классическая заготовка на спортивной кедовской подошве, это пришло к нам с прошлого сезона, однако очень полюбилось нашим покупателям, и мы продолжаем эту тему и в этом сезоне. Это неофициальная обувь, но в последнее время есть такая тенденция, что даже с деловым костюмом мужчины носят кроссовки, кеды.

Спорт – как стиль жизни! Такую философию пропагандирует линейка Spotter – новый бренд холдинга «Марко», сменивший на модном олимпе легендарную марку «Белкельме». За комфорт и яркие эмоции во время активного отдыха в ответе современные материалы и технология производства.