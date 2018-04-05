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Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»

05 апреля 2018 07:01
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Уверенная походка выдает уверенного в себе мужчину, а в обуви «Марко» – еще и стильного. Весенняя коллекция от именитого бренда играет на контрастах и способна подчеркнуть индивидуальность как успешного мачо, так и стрит – хулигана.  

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-1

Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»: 
По сравнению с женской обувью, мужская отличается лаконичностью и самое основное – это качественные материалы. Здесь мы видим и классическое направление, и спортивное, и так называемый стиль casual. Современный мужчина ценит комфорт, стиль – все это мы постарались учесть при создании новых моделей.  

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-4

Элегантные, стильные, классические кожаные туфли – must have всех времен. 

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-7

Отменный вкус и чувство стиля олицетворяют собой модели обуви премиум-класса от «Марко».

Весенняя коллекция женской обуви от «Марко» здесь

Софья Пчёлко: 
Мужская обувь в линейке «премьер» выполнена из дорогих качественных материалов и выглядит очень статусно, дополнит образ современного мужчины. 

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-10

Дизайнеры бренда поиграли с фактурами, подружив глянец и матовую текстуру. Цветовые решения: графитовый, насыщенный черничный, в меру горчичный, сочный бургунди. А сочетание черного с желтым – главный тренд нынешнего сезона.  

Софья Пчёлко:  
Я думаю, эта обувь рассчитана на молодежный сегмент, но тем не менее, мужчина, который одет в стиле casual, может купить себе такие туфли.  

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-13

Фешн-индустрия сегодня стирает границы стилей. «Марко» предлагает модный компромисс.

Софья Пчёлко:
Классическая заготовка на спортивной кедовской подошве, это пришло к нам с прошлого сезона, однако очень полюбилось нашим покупателям, и мы продолжаем эту тему и в этом сезоне. Это неофициальная обувь, но в последнее время есть такая тенденция, что даже с деловым костюмом мужчины носят кроссовки, кеды.  

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-16

Спорт – как стиль жизни! Такую философию пропагандирует линейка Spotter – новый бренд холдинга «Марко», сменивший на модном олимпе легендарную марку «Белкельме».  За комфорт и яркие эмоции во время активного отдыха в ответе современные материалы и технология производства. 

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-19

Софья Пчёлко:
На базе нашего действующего фасона 911, который был разработан для специальной обуви, предназначенной для пожарных, мы разработали обувь типа тимберлендов, которая оснащена противовандальными деталями, имеет резиновый вкладыш. Мы считаем, что это достаточно перспективное модное направление. 

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-22

Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»-24

# Реклама # Фотофакт # Мода # Стиль # Софья Пчёлко

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