Модная обувь 2018. Знакомим с весенней коллекцией мужской обуви «Марко»

Уверенная походка выдает уверенного в себе мужчину, а в обуви «Марко» – еще и стильного. Весенняя коллекция от именитого бренда играет на контрастах и способна подчеркнуть индивидуальность как успешного мачо, так и стрит – хулигана.
Уверенная походка выдает уверенного в себе мужчину, а в обуви «Марко» – еще и стильного. Весенняя коллекция от именитого бренда играет на контрастах и способна подчеркнуть индивидуальность как успешного мачо, так и стрит – хулигана.
Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
По сравнению с женской обувью, мужская отличается лаконичностью и самое основное – это качественные материалы. Здесь мы видим и классическое направление, и спортивное, и так называемый стиль casual. Современный мужчина ценит комфорт, стиль – все это мы постарались учесть при создании новых моделей.
Элегантные, стильные, классические кожаные туфли – must have всех времен.
Отменный вкус и чувство стиля олицетворяют собой модели обуви премиум-класса от «Марко».
Весенняя коллекция женской обуви от «Марко» здесь.
Софья Пчёлко:
Мужская обувь в линейке «премьер» выполнена из дорогих качественных материалов и выглядит очень статусно, дополнит образ современного мужчины.
Дизайнеры бренда поиграли с фактурами, подружив глянец и матовую текстуру. Цветовые решения: графитовый, насыщенный черничный, в меру горчичный, сочный бургунди. А сочетание черного с желтым – главный тренд нынешнего сезона.
Софья Пчёлко:
Я думаю, эта обувь рассчитана на молодежный сегмент, но тем не менее, мужчина, который одет в стиле casual, может купить себе такие туфли.
Фешн-индустрия сегодня стирает границы стилей. «Марко» предлагает модный компромисс.
Софья Пчёлко:
Классическая заготовка на спортивной кедовской подошве, это пришло к нам с прошлого сезона, однако очень полюбилось нашим покупателям, и мы продолжаем эту тему и в этом сезоне. Это неофициальная обувь, но в последнее время есть такая тенденция, что даже с деловым костюмом мужчины носят кроссовки, кеды.
Спорт – как стиль жизни! Такую философию пропагандирует линейка Spotter – новый бренд холдинга «Марко», сменивший на модном олимпе легендарную марку «Белкельме». За комфорт и яркие эмоции во время активного отдыха в ответе современные материалы и технология производства.
Софья Пчёлко:
На базе нашего действующего фасона 911, который был разработан для специальной обуви, предназначенной для пожарных, мы разработали обувь типа тимберлендов, которая оснащена противовандальными деталями, имеет резиновый вкладыш. Мы считаем, что это достаточно перспективное модное направление.