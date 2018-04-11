Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство

Они – не такие, как все! Яркие! Дерзкие! Смелые! Они – модели первого в Беларуси неформального агентства. Это именно тот случай, когда формат – не формат. Когда красочные рисунки на коже, пирсинг и самые вызывающие модификации тела – не просто украшение, а фишка, задающая характер и настроение определенного персонажа.

Ирина Фалькина, директор неформального модельного агенства:

Наше агентство существует примерно полтора года. Моделей у нас сейчас около 30. Они, прежде всего, яркие, т.е. на них в любом случае обращают внимание. Потихоньку начала собираться компания людей, начали организовываться съемки, и потом уже собрался довольно большой коллектив. Была своя база фотографов, визажистов.

Здесь не поклоняются стандартам красоты! Здесь вообще за всё нестандартное и необычное. В объектив фотокамеры попадают даже мифические существа.

Стать частью креативной команды есть шансы у тех, кто не стесняется проявлять свою индивидуальность, используя для этого собственное тело в качестве холста.

Однако, красивая картинка – еще не показатель успешности! Все модели прошли тщательный отбор на кастинге, зарекомендовали себя своей работоспособностью, пунктуальностью и, безусловно, профессиональным владением искусством позирования. Именно такие модели востребованы в различных проектах.

Марта Ромейко, модель неформального модельного агенства:

Мы снимались для различных брендов одежды. Нас приглашали на мероприятия, в разные кафе и бары.

Роману – 28. И если в обычном агентстве эти цифры означают закат карьеры, то здесь у парня все только начинается.

Разрушить стереотипы о людях с нетривиальной внешностью – чуть ли не главная задача агентства, где пытаются донести в массы, что татуировка – это способ самовыражения, которая добавляет изюминку образу и даже подчеркивает женственность.