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Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство

11 апреля 2018 07:05
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Они – не такие, как все! Яркие! Дерзкие! Смелые! Они – модели первого в Беларуси неформального агентства. Это именно тот случай, когда формат – не формат. Когда красочные рисунки на коже, пирсинг и самые вызывающие модификации тела – не просто украшение, а фишка, задающая характер и настроение определенного персонажа. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-1

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-3

Ирина Фалькина, директор неформального модельного агенства:
Наше агентство существует примерно полтора года. Моделей у нас сейчас около 30. Они, прежде всего, яркие, т.е. на них в любом случае обращают внимание. Потихоньку начала собираться компания людей, начали организовываться съемки, и потом уже собрался довольно большой коллектив. Была своя база фотографов, визажистов. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-6

Здесь не поклоняются стандартам красоты! Здесь вообще за всё нестандартное и необычное. В объектив фотокамеры попадают даже мифические существа.  

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-9

Стать частью креативной команды есть шансы у тех, кто не стесняется проявлять свою индивидуальность, используя для этого собственное тело в качестве холста. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-12

Однако, красивая картинка – еще не показатель успешности! Все модели прошли тщательный отбор на кастинге, зарекомендовали себя своей работоспособностью, пунктуальностью и, безусловно, профессиональным владением искусством позирования. Именно такие модели востребованы в различных проектах. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-15

Марта Ромейко, модель неформального модельного агенства: 
Мы снимались для различных брендов одежды. Нас приглашали на мероприятия, в разные кафе и бары. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-18

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-20

Роману – 28. И если в обычном агентстве эти цифры означают закат карьеры, то здесь у парня все только начинается. 

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-23

Разрушить стереотипы о людях с нетривиальной внешностью – чуть ли не главная задача агентства, где пытаются донести в массы, что татуировка – это способ самовыражения, которая добавляет изюминку образу и даже подчеркивает женственность.  

Здесь не поклоняются стандартам красоты! В Минске появилось неформальное модельное агентство-26

Это давно перестало быть для них работой, а может никогда и не являлось ею в привычном понимании этого слова. Они – настоящая семья, где не нужны маски, где можно позволить себе быть собой. 

# Мода # Мода # Фотофакт # Модельный бизнес

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