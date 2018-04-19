Удобство, неизменное качество и безупречный стиль. Марко представила новую коллекцию спортивной обуви «Spotter»

«На спорте!» – так звучит девиз этой весны, пробуждающий нас от зимней спячки. Под таким жизнеутверждающим лозунгом творит и компания «Марко», создавая коллекции спортивной обуви «Spotter», чтобы мы с легкостью и комфортом приобщались к здоровому образу жизни. Удобство, неизменное качество и безупречный стиль – «Spotter» – ультрасовременный новомодный бренд с богатой историей и узнаваемым почерком.

Сергей Мелех, директор УП «Вердимар»:

История зарождения фабрики спортивной обуви в городе Белозерске уходит в далекие 80-е годы. В 2006 году предприятие начало развиваться, производя продукцию под торговой маркой «Белкельме». В 2016 году принято решение о передаче холдингу «Марко». На бывшем предприятии «Белкельме» организовано и создано новое предприятие «Вердимар». Пускай наши потребители не волнуются, они увидят этот же продукт с теми же потребительскими свойствами, с тем же качеством, но только это уже будет продукт под торговой маркой «Spotter». Эту обувь носят в ОАЭ и Канаде. Почему потребитель выбирает «Марко»?

На пробежку, прогулку с друзьями или в офис. Кроссовки давно перестали быть «просто обувью для занятий спортом». К тому же, модельный ряд линейки «Споттер» буквально пестрит от разнообразия фактур и красок.

Ольга Павлова, маркетолог УП «Вердимар»:

Торговая марка «Spotter» позиционирует себя как для женщин, мужчин, детей любого возраста. Спортивная обувь на девушке будет выглядеть модно, если будет иметь цветовую гамму: мятную, апельсиновую, бирюзовую.

Данный тренд будет набирать обороты и в летних моделях. Розовые кроссовки становятся одним из основных цветов обувного гардероба, составляя конкуренцию белому цвету.

Широкая резиновая кедовая подошва, сочетание различных материалов, разнообразные объемные аппликации, кислотно-металлические оттенки будут к месту весенне-летнему периоду.

То, что «Spotter – это обувь с характером», считают не только дизайнеры, но и ее разработчики. Наталья Кулак, главный технолог УП «Вердимар»:

Используются у нас экологически чистые, искусственные и синтетические кожи. Много различных вязаных сеток, которые обладают дышащими свойствами.

Обувная фабрика южного региона Беларуси не изменяет своим традициям. Разве что на смену устаревшим приходят более современные технологии. А процесс рождения пары поражает и интригует, ровно как и процесс носки. Сергей Матяш, заместитель директора по производству УП «Вердимар»:

Мы находимся в раскройном цеху, за моей спиной это раскройный комплекс. На нем происходит раскрой кожаных деталей верха.

Вот здесь отмечаем линии контуров деталей, и раскройный комплекс начинает автоматическую раскройку. После этого идет контроль деталей, затем формируется в пачки, в задания и отправляется в швейный цех для сборки деталей верха.

Опыт и инновации расширяют границы! Вместе со спортивной, здесь создают еще специальную рабочую обувь – «Gator». Она имеет оглушительный успех за океаном.

Кстати, о комфортных прогулках по пляжу, посиделках в саду и рыбалке разработчики тоже позаботились, используя для создания моделей уникальный материал «Эва».