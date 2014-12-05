Главные тренды зимних головных уборов: тепло, стильно и комфортно

Зима – самое время быть модными! Как утеплиться и остаться при этом стильными, узнаем прямо сейчас!

Холода – отличный стимул экспериментировать с аксессуарами, и фаворит здесь, несомненно, – шапки! Дизайнеры этой зимой позаботились о комфорте и красоте. Крупная бабушкина вязка – главный тренд зимних головных уборов. Это практично, универсально и стильно. В этом сезоне порадует комбинация цветов в массивной пряже, которая позволит сочетать шапки с любым нарядом и сделает морозные будни по-летнему вкусными и сочными! Ведь зимняя верхняя одежда в основном спокойная и монохромная, она требует яркого акцента. На какие модели обратить внимание - узнаем вместе!

Наташа Павловская, дизайнер аксессуаров:

В этом сезоне продолжают свое шествие по улицам Минска шапки в стиле гранж, это шапка спущенная, она придает пикантность образу. Такой длинной модели шапки, их можно варьировать и носить каждый день по-разному. Европейская уличная мода многогранна. Спущенная, на бок…все зависит от фантазии. Актуальны снуды в два оборота, которые можно носить как шарф и одеть при желании на голову. Два в одном аксессуары выполняет две функции и головного убора и закрывают шею

Объемные вязаные шапки с отворотом – также хит этой зимы. Такую лаконичную модель можно носить каждый день по-новому и гармонично сочетать с любым стилем. Рельефное полотно или незатейливые узоры – выбирайте, что душе угодно, вы в любом случае будете на виду! Согреют модниц и оригинальные повязки в виде крупных кос или с красивым декором. Это разнообразит ваш зимний гардероб и позволит создать интересные образы!

Маргарита Климович, стилист:

Очень хорошо смотрятся различные шапочки из валяной шерсти, например, как этот. Он веселый с ушками и я в принципе думаю, что любая девушка в такой шапочке будет выглядеть очень интересно. Если у тебя спортивный образ, ты можешь одеть спортивную шапку с помпоном. Если у тебя образ женственный, то начиная от шапок крупной вязки, заканчивая шляпами объемными – образ может варьироваться в зависимости от того, какое у тебя настроение. В этом году в моде различные валяные платки, они могут быть с вываленными цветами.

Помимо крупной вязки, оренбургских платков ретро и задорных помпонов, в топе зимних головных уборов молодежные шапки бини. Эта лаконичная модель плотно облегает голову и без украшений. Эти головные уборы возникли когда-то как часть рабочей формы строителей! Отличный вариант для спортивного или повседневного выхода. А также тренд европейской уличной моды – шапки с острой верхушкой, как у гномов! Будьте стильными и не забывайте про свое здоровье!