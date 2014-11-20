31-летняя Марина Алексейчик, представлявшая Беларусь, завоевала титул «Миссис мира»

Новости Беларуси. В американском штате Мэриленд накануне прошел международный конкурс красоты «Миссис мира». Титул завоевала белоруска Марина Алексейчик.



Марина Алексейчик (на странице в социальной сети. Орфография и пунктуация сохранены):

Меня переполняют эмоции!!!! Сегодня я стала MRS.WORLD 2014!!!! Я невероятно счастлива!! Спасибо всем кто верил и поддерживал меня!!!!

Ей 31 год. Замуж Марина вышла четыре года назад. По словам ведущего конкурса, в настоящее время она работает телеведущей и выступает на сцене в качестве певицы.

Марина с супругом воспитывает сына Данилу. Она признается, что после рождения сына поняла: материнство – истинное призвание.

Вместе с белорусами, победе Марины на престижном форуме красоты радуются и жители Томска. И неслучайно. В этом городе девушка получила два диплома о высшем образовании: Томский университет систем управления и радиоэлектроники, где училась на социального работника, а также в Высшей школе бизнеса Томского государственного университета.

И, кстати, путь в моделинг начался именно с участия в конкурсе «Мисс Томск-2004», где Марина одержала победу. После чего отправилась покорять еще один российский форум красоты – «Мисс Вселенная-Россия». И вновь триумф: девушка завоевывает титул «Вице-мисс».

К слову, красавица успела попробовать себя в качестве актрисы, телеведущей и бизнес-леди.

Ведущая новостей на различных российских телеканалах. Роли в клипах «Лигалайз», Жанны Фриске, телесериалах «Солдаты», «Рублёвка лайф», «Клуб». Это все страницы из биографии Марины Алексейчик.

Несколько лет назад Марина занялась бизнесом. Она владелица компании по организации мероприятий. В числе клиентов – частные лица и известные компании, для которых Марина и ее команда организуют мероприятия от свадеб до крупных деловых встреч как в Москве, так и в других городах и странах.

Марина Алексейчик-Градская (в интервью «Томским новостям»):

Сначала одним что-то помогла организовать, другим, а затем пришла идея: почему бы не попробовать свои силы в новом для себя качестве? Я подумала, что именно такая деятельность может мне дать все, что я хотела: самореализацию, самостоятельность, финансовую независимость. И решила рискнуть. Работа мне нравится, хотя подводных камней достаточно – был, к примеру, случай, когда клиент, которого все устраивало в процессе подготовки мероприятия, в конце отказался оплачивать услуги. Поразмыслив, от судебных тяжб отказалась: Москва не прощает слез, здесь главное – не останавливаться и работать как батарейка, всегда предлагая что-то новое, что я и продолжаю делать.

Социальные сети Марины буквально взрывают восторженные комментарии. Немало вопросов, касающихся того, какое отношение Марина имеет к Беларуси.

Вера Алмаева, руководитель продюсерского центра ARS-Альянс, воспитанницей которого была Марина (в интервью «Комсомольской правде»):

Она в Томске не появлялась уже больше 10 лет. Жила в Москве, а потом, насколько я знаю, перебралась в Нью Йорк. Я сама пытаюсь ее разыскать сейчас, чтобы пообщаться. Какое имеет отношение к Беларуси? Насколько я знаю, у нее родители – белорусы. Так что по крови она имеет прямое отношение к Беларуси. Но сейчас, думаю, своих родителей она тоже забрала с собой.

Кто делегировал Марину на конкурс «Миссис

мира»? Этот вопрос пока остается открытым. Ведь фактической, так сказать,

настоящей «Миссис Беларусь – 2014» – Юлии Перегудовой – предложения

поучаствовать в этом форуме красоты не поступало.

Второе место на конкурсе «Миссис мира» заняла представительница ЮАР, третье – Перу.

Напомним, в конкурсе «Миссис мира» принимают участие замужние молодые женщины. Как правило, они имеют детей, активно участвуют в общественной жизни своей страны, а также занимаются благотворительностью.

Президент конкурса Дэвид Мармел отмечает, что главная задача мероприятия – пропаганда семейных ценностей, идеалов мира, добра и красоты.

В этом году за право называться самой красивой женщиной мира боролись 35 красавиц.

Конкурс «Миссис мира» впервые прошел в 1985 году. Трижды за свою историю финал проходил в России: в 2006 году – в Санкт-Петербурге, в 2007-м – в Сочи и в 2008-м – в Калининграде. И дважды россиянкам доставалась корона победительницы. В следующем году конкурс пройдет в Пекине.