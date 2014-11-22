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Американский дизайнер создал Барби нового поколения: с прыщами и целлюлитом

22 ноября 2014 15:01
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Новости США. На неделе эта новость произвела настоящий фурор в мире новомодных игрушек.

Американский дизайнер Николай Ламм создал куклу с реальными пропорциями и фигурой среднестатической женщины. Теперь у Ламмили (так Ламм назвал свое изобретение) складочки и морщинки, широкие плечи и полноватые, не такие уж длинные ноги. Убедитесь сами: смотрите видео.

Николай уверен, что кукла должна показывать детям реальную красоту, а не навязывать модельные стандарты.

Николай Ламм, дизайнер (журналу Time):
Множество игрушек пытаются заманить детей в мир фантазий. Но никто никогда не пытался сделать реальность привлекательной –  и это то, чего я стараюсь добиться. Мы далеки от совершенства, но мы такие, какие есть, и это очень здорово. Я не психолог,  но я думаю, что Ламмили поможет людям забыть о своем теле, в целом... Кукла выглядит настолько типично, что многие могли бы с ее помощью сосредоточиться на том, что они делают, а не на том, как выглядят.

Когда Ламм только начинал работу над своим проектом, конечно же, не был на сто процентов уверен в том, что ждет впереди: успех или провал.

Сейчас дизайнер получил более 22 тысяч предзаказов на игрушку. Цифра говорит сама за себя.

Кстати, Ламмили нового поколения стоит около 25 долларов.

Вместе с куклой можно приобрести и набор наклеек. В него входят синяки, веснушки, прыщики, комариные укусы, и даже целлюлит и следы от растяжек.

# Игрушки # Фотофакт # Мода # Николай Ламм

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