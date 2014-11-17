19-летняя «Мисс Гондурас» пропала без вести за месяц до конкурса «Мисс Мира»

Новости России. 19-летняя Мария Хосе Альварадо Мунос, обладательница титула «Мисс Гондурас 2014», и ее сестра София Тринидад пропали без вести после вечеринки в Санта-Барбаре (на западе Гондураса). Девушек ищут уже четвертые сутки.

По некоторым данным в последний раз девушек видели, когда они садились в чей-то автомобиль.

Мария Хосе Альварадо – студентка факультета международных отношений – после победы на национальном конкурсе красоты получила право представлять Гондурас на конкурсе «Мисс Мира 2014». Международный форум пройдет в Лондоне 14 декабря. Если девушка не найдется в ближайшие дни, ее место займет участница, завоевавшая титул вице-мисс.

Кто представит Россию на конкурсе «Мисс мира-2014» вы узнаете здесь.



