Этикет зависит от профессии, должности и статуса. Что можно, а что нельзя носить в офисе летом

Если вы офисный сотрудник, знойным летом для вас не будет поблажек. «Кодекс одежды» черным по белому прописывает каждая компания. Этикет зависит от профессии, должности и статуса. Деловой гардероб банкиров будет более строгим, чем у айтишников. Но есть единое правило для всех: рабочий кабинет – это не пляж и не дискотека. По карьерной лестнице шагайте без шпилек и танкетки.

Виктория Виниченко, консультант по этикету:

Пляжные шлепанцы, сланцы, вьетнамки – мы все оставляем для пляжа. Тоже касается спортивной обуви. И если мы говорим о более жестком дресс-коде, он не допускает открытых пальцев и пяток. Идеальная обувь для женской половины – это лодочки. Здесь каблук не должен быть выше 5-7 см.

Обувь не должна быть обильно декорирована стразами, пайетками, то есть создавать какой-то шум. Она должна быть сделана из гладкой качественной кожи. Про лакированную обувь мы тоже забываем до лучших времен, по поводу какого-то праздничного случая в компании. Деловую женщину встречают по колготам. Неважно, сколько градусов за окном. Будьте добры. Телесные, никак не черные и не с эффектом загара. В жару можно позволить 5-8 ден или чулки. По тону они не должны отличаться от вашей кожи. Просто приложите на руку и найдите свою идеальную пару. Если некомфортно, выбирайте колготы с охлаждающим эффектом или легкие брюки. Святая святых и юбки. Мини и макси под запретом. Классика – 5 см выше и ниже колен.

Изабелла Кондратович, стилист:

Никаких бретелей, открытых плечей, глубоких декольте – это строгое нет. Никаких прозрачных тканей, каких-то ярких принтов, бусинок, рюшей, цветочков – ничего, потому что это противоречит дресс-коду, как таковому. Если мы надеваем топ на бретелях, то обязательно что-то мы накидываем наверх в виде какого-то жакета либо какого-то кардигана, если позволяет дресс-код, для того, чтобы скрыть эти части тела.

Еще один тонкий момент – белье. Оно не должно кричать о себе и просвечиваться. Исключительно телесное, без силиконовых бретелей. Они впиваются в тело и выглядят весьма непрезентабельно. Визитка деловой леди – лаконичность, сдержанность, элегантность. Прямые силуэты, спокойные цвета. К слову, драматичный черный – табу в серьезных компаниях. Если хочется рисунков – строгая геометрия. И забудьте про облегающую одежду и цыганские украшения.

Виктория Виниченко:

Если мы говорим о самом строгом виде делового дресс-кода, то здесь нам разрешены только драгоценные металлы, ни в коем случае ни бриллианты, ни алмазы – это все понятно. Серебро и золото. Допустимы только три украшения. Мужчинам можно к обручальному кольцу надеть печатку и это тот максимум, который он может себе позволить.

Женщина – серьги, какое-то украшение на шею. Помним о том, что тонкая золотая цепочка, многие любят надеть ее на выпуск, к сожалению, находится под запретом. Если говорить о менее строгом дресс-коде, здесь допустимы какие-то бижутерные сплавы. Бижутерия должна быть неяркой, некричащей.

Важный момент – парфюмерия. Не раздражайте и пробивайте на слезы коллег. Неправильное впечатление оставят боевой раскрас и голливудские локоны. Распущенными можно оставить волосы только выше плеча при условии аккуратной укладки. А вот «Русалкам» пряди стоит собрать в пучок или низкий хвост. Нюдовый макияж – то, что начальник прописал. Но опять-таки, если вы сотрудник праздничного агентства, яркие губы только сыграют на руку. Этикет диктует ситуация.

Изабелла Кондратович:

Носить какой-то комплект 2-3 дня подряд – это не есть хорошая идея, потому что это создает неправильное впечатление. Мы говорим про презентабельность. Все мы можем где-то вымазаться, помяться – это нормально, и надевать это во второй раз – немного проявляет неуважение к людям, с которыми вы работаете, к вашим клиентам, также к организации в целом.