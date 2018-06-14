Элегантно и надёжно. Показываем новую осенне-зимнюю коллекцию обуви «Марко»
Мы смело и уверенно шагнули в лето. Чтобы порхающей походкой войти и в предстоящий сезон, обувная компания «Марко» уже сейчас прокладывает для нас «легкий путь», трудясь над коллекцией осень-зима 2018-2019, которая обещает приятно удивить.
Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:
Здесь вы видите элегантную лодочку на шпильке, которая представлена в разнообразных высотах, материалах: и сатин с золотым напылением, и хамелеончик. Здесь вы видите тренд этого сезона – различные цвета марсала и фиолетовые цвета.
Стразы, камни, вышивка, нарочитый глянец – то, что заставляет дам блистать этим летом, заискрится с новой силой и в холодный сезон. Натуральная кожа снова взойдет на пьедестал модного олимпа. Коллекция продемонстрирует тандем красоты и функциональности.
Софья Пчёлко:
Сапоги с силуэтом труба. Они не имеют молнии и элегантно выглядят на самых разных ногах.
Модели ботинок на подошве системы антигололед. Эта подошва ограничивает скольжение в снег, лед. Новые модели трекингового направления в различной цветовой гамме. Милитари также будет популярно в будущем сезоне осень-зима.
Обувь – один из главных элементов мужского гардероба. А в обуви от «Марко» стильного и уверенного в себе джентльмена удастся мгновенно вычислить из толпы.
Софья Пчёлко:
Конечно, мужская обувь не отличается таким разнообразием конструкций, видами фурнитуры, декором, как женская и здесь, скорее, играет важную роль комбинация материалов, качество товара. Всем полюбившиеся модели кед и кроссовок обретают новое звучание. Мы комбинируем матовые, полуматовые поверхности. Очень популярно сочетание синего с горчичневым, толстые трекинговые подошвы.
Компания «Марко» – всегда на шаг впереди и покоряет новые вершины. В линейке спортивной обуви теперь можно найти и лыжные ботинки! С «Марко» заниматься зимними видами спорта отныне станет максимально комфортно и доступно.
Николай Мартынов, генеральный директор обувного холдинга «Марко»:
Я думаю, что это – первая ступень нашей обуви. Потом – с использованием материалов, таких как карбоновая стелька и вставка, чтобы они были надежнее. Это даст возможность более комфортно чувствовать себя и покорять вершины нашим спортсменам.