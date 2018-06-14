Элегантно и надёжно. Показываем новую осенне-зимнюю коллекцию обуви «Марко»

Мы смело и уверенно шагнули в лето. Чтобы порхающей походкой войти и в предстоящий сезон, обувная компания «Марко» уже сейчас прокладывает для нас «легкий путь», трудясь над коллекцией осень-зима 2018-2019, которая обещает приятно удивить. Софья Пчёлко, ведущий модельер обувного холдинга «Марко»:

Здесь вы видите элегантную лодочку на шпильке, которая представлена в разнообразных высотах, материалах: и сатин с золотым напылением, и хамелеончик. Здесь вы видите тренд этого сезона – различные цвета марсала и фиолетовые цвета.

Стразы, камни, вышивка, нарочитый глянец – то, что заставляет дам блистать этим летом, заискрится с новой силой и в холодный сезон. Натуральная кожа снова взойдет на пьедестал модного олимпа. Коллекция продемонстрирует тандем красоты и функциональности. Софья Пчёлко:

Сапоги с силуэтом труба. Они не имеют молнии и элегантно выглядят на самых разных ногах.

Модели ботинок на подошве системы антигололед. Эта подошва ограничивает скольжение в снег, лед. Новые модели трекингового направления в различной цветовой гамме. Милитари также будет популярно в будущем сезоне осень-зима.

Обувь – один из главных элементов мужского гардероба. А в обуви от «Марко» стильного и уверенного в себе джентльмена удастся мгновенно вычислить из толпы. Софья Пчёлко:

Конечно, мужская обувь не отличается таким разнообразием конструкций, видами фурнитуры, декором, как женская и здесь, скорее, играет важную роль комбинация материалов, качество товара. Всем полюбившиеся модели кед и кроссовок обретают новое звучание. Мы комбинируем матовые, полуматовые поверхности. Очень популярно сочетание синего с горчичневым, толстые трекинговые подошвы.

Компания «Марко» – всегда на шаг впереди и покоряет новые вершины. В линейке спортивной обуви теперь можно найти и лыжные ботинки! С «Марко» заниматься зимними видами спорта отныне станет максимально комфортно и доступно.