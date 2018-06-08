Прямой эфир

Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста

08 июня 2018 11:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Это похоже на невероятный перфоманс! Волна мерцающих пайеток всех калибров буквально захлестнула заокеанское мейкап-сообщество. И пока вам кажется, что блестки хороши лишь для подиума и глянца, эти американские леди задают моду выходного дня.  

Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста-1

Время карнавала! Время блистать! Музыкальный фестиваль «Coachella» в Калифорнии – сегодня эпицентр гламура, именно там «золотая молодежь» демонстрирует друг другу «блистательные образы». «Звездной пылью» они покрывают не только лицо, но и все тело.   

Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста-4

Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста-6

Безудержное увлечение блёстками, иначе говоря глитеромания, добралась и до белорусских просторов. Изобразим на себе «вечное сияние». 

Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста-9

Ольга Коваленко, визажист:
Сегодня мы попробуем воссоздать один из таких образов. В качестве модели у нас будет Мария. Мы уже поработали над кожей, сделали макияж глаз, губ. Будем приступать. Чтобы блестки, распределяемые по телу, лучше держались, необходимо увлажнить тело маслом, либо использовать какую-то липкую базу под них. Мы возьмем обычное детское масло для тела и нанесем его на зону декольте.

Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста-12

Ольга, такого рода макияж можем ли мы отнести к какому-то стилю?

Ольга Коваленко:
Это, скорее, фантазийная вещь, которая может быть использована на различных фотосессиях, может быть, тематических вечеринках.

Глитеромания – это новое веяние или это отголоски прошлых субкультур?

Ольга Коваленко:
Мода циклична, поэтому, я думаю, в этом тренде немножко есть отголоски 80-х стиля диско.

Как создается «блистательный образ»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Мода # Мода # Мария Кронда # Ольга Коваленко # Фотофакт # Арт-макияж

Другие новости рубрики

Все новости
Это платье-трансформер может заменить весь гардероб. Показываем варианты трансформации
05 июня 2018 09:13

Это платье-трансформер может заменить весь гардероб. Показываем варианты трансформации

Из каких материалов выпускается обувь «Красный Октябрь»?
31 мая 2018 11:18

Из каких материалов выпускается обувь «Красный Октябрь»?

Модные прически 2018. На Международном Парикмахерском Конгрессе показали, что будет в тренде
21 мая 2018 09:32

Модные прически 2018. На Международном Парикмахерском Конгрессе показали, что будет в тренде