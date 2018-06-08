Блестками покрывается не только лицо, но и все тело. Как создается карнавальный образ: мастер-класс от визажиста

Это похоже на невероятный перфоманс! Волна мерцающих пайеток всех калибров буквально захлестнула заокеанское мейкап-сообщество. И пока вам кажется, что блестки хороши лишь для подиума и глянца, эти американские леди задают моду выходного дня.

Время карнавала! Время блистать! Музыкальный фестиваль «Coachella» в Калифорнии – сегодня эпицентр гламура, именно там «золотая молодежь» демонстрирует друг другу «блистательные образы». «Звездной пылью» они покрывают не только лицо, но и все тело.

Безудержное увлечение блёстками, иначе говоря глитеромания, добралась и до белорусских просторов. Изобразим на себе «вечное сияние».

Ольга Коваленко, визажист: Сегодня мы попробуем воссоздать один из таких образов. В качестве модели у нас будет Мария. Мы уже поработали над кожей, сделали макияж глаз, губ. Будем приступать. Чтобы блестки, распределяемые по телу, лучше держались, необходимо увлажнить тело маслом, либо использовать какую-то липкую базу под них. Мы возьмем обычное детское масло для тела и нанесем его на зону декольте.

Ольга, такого рода макияж можем ли мы отнести к какому-то стилю?

Ольга Коваленко:

Это, скорее, фантазийная вещь, которая может быть использована на различных фотосессиях, может быть, тематических вечеринках.

Глитеромания – это новое веяние или это отголоски прошлых субкультур?

Ольга Коваленко:

Мода циклична, поэтому, я думаю, в этом тренде немножко есть отголоски 80-х стиля диско.