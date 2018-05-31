Из каких материалов выпускается обувь «Красный Октябрь»?

Красный – символ мудрости, выносливости и красоты. «Красный Октябрь» – легендарная обувная фабрика удивительно точно отражает эту символику в своих неповторимых моделях.

Галина Сарбай, директор ОАО «Красный Октябрь»:

В этом году «Красному Октябрю» 95 лет. Это старейшее предприятие не только города Витебска, но и республики. Он явился прародителем для многих обувных предприятий города. «Красный Октябрь» в 2008 году стал одним из участников компании «Марко» и входит в состав огромного холдинга. Мы ориентируемся на выпуск обуви из синтетических материалов и обуви из натуральной кожи строчечно-литьевого метода крепления.

Сегодня мода не диктует, она прислушивается к духу времени, который во всем предлагает альтернативу. Современные синтетические материалы обладают улучшенными гигиеническими свойствами, более вариативны в эстетике, удобны в носке и не претендуют на ваш кошелек – то, что нужно в наши дни.

Евгений Лаговский, заместитель директора по коммерческим вопросам ОАО «Красный Октябрь»:

В производстве используются только качественные материалы верха и подкладки, что соответствует всем гостам и иным нормативным документам. Данная продукция выпускается на предприятии более 7 лет и завоевала своего покупателя как на внутреннем рынке, так и на рынках РФ, Республики Казахстан и стран Балтии.

Обувь для городских модников, интеллектуалов и утонченных леди. Для прогулок, на работу и выходов в свет – компания «Красный Октябрь» выпускает более миллиона пар в год на любой вкус. Анджела Алферонок, начальник производства ОАО «Красный Октябрь»:

Каждая пара обуви, выпускаемая на нашем предприятии, проходит 4 основных потока, начиная от раскроя заготовок, пошива заготовок и выхода готовой продукции. Мы находимся в цеху, где производится обувь из искусственных материалов. Полный цикл: от затяжки, приклеивания подошв и заканчивается выходом и проверкой на качество этой продукции.

Причем образцы искусственных материалов не только не уступают, но и в некоторых аспектах даже превосходят всеми уважаемую натуральную кожу. Юлия Зерина, художник-модельер ОАО «Красный Октябрь»:

Отдельное внимание хотелось бы обратить на такой материла, как микрофибра. Мягкий дышащий материал, который сохраняет форму. Модели, которые мы выпускаем без подкладочной и с перфорацией, что обеспечивает комфорт даже в самую жаркую погоду. Очень гибкая подошва и амортизирующая стелька обеспечивают комфорт в носке.

Работая с ненатуральным сырьем, дизайнеры позволяют себе игру стилей, невероятные миксы декора и фактур. Выходит добротная, трендовая, с уникальным ансамблем из всевозможных оттенков обувь.

Инна Воропаева, ведущий художник-модельер ОАО «Красный Октябрь»:

Мы можем имитировать как гладкую кожу, так и бархатистые поверхности, нубук, велюр, различные теснения: как под рептилию, так и текстиль, имитацию кружева, лаковая кожа, всевозможные принты.