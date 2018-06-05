Это платье-трансформер может заменить весь гардероб. Показываем варианты трансформации

Ольга Агей с самого детства мечтала сделать всех женщин нарядными. Юная рукодельница оттачивала свое мастерство на куклах. Сегодня дизайнер наряжает модниц большого города и видит их такими:

Ольга Агей, дизайнер одежды:

Это девушка, которая уже вышла замуж, уже есть дети, и у нее очень динамичный день. Ей нужно прибежать утром на работу в одном образе, потом в обед ей нужно встретиться, к примеру, с деловым партнером и ей нужно быстренько что-то сменить в себе, но уже в другом она образе, а вечером, допустим, у нее совсем другие планы – вечеринка.