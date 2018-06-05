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Это платье-трансформер может заменить весь гардероб. Показываем варианты трансформации

05 июня 2018 09:13
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Ольга Агей с самого детства мечтала сделать всех женщин нарядными. Юная рукодельница оттачивала свое мастерство на куклах. Сегодня дизайнер наряжает модниц большого города и видит их такими:

Ольга Агей, дизайнер одежды:
Это девушка, которая уже вышла замуж, уже есть дети, и у нее очень динамичный день. Ей нужно прибежать утром на работу в одном образе, потом в обед ей нужно встретиться, к примеру, с деловым партнером и ей нужно быстренько что-то сменить в себе, но уже в другом она образе, а вечером, допустим, у нее совсем другие планы – вечеринка. 

Это платье-трансформер может заменить весь гардероб. Показываем варианты трансформации-1

И что бы не говорила о маленьком черном платье fashion-революционерка Коко Шанель, а в нем далеко не уедешь – придется прихватить с собой целый чемодан. Другое дело – маленькое красное платье-трансформер, которое не так давно разработала Ольга. Весь фокус в том, что состоит оно из 2 комплектов, а образов из него можно получить энное количество. 

В чем секрет платья-трансформера? Какие получились варианты трансформации?

Все секреты – в видеоматериале.  

# Мода # Мода # Мария Кронда # Ольга Агей # Фотофакт # Стиль

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